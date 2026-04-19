  Рафф о «Баффало» в плей-офф: «Город заряжен: флаги повсюду, таблички «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс». Этого момента ждали очень долго»
Рафф о «Баффало» в плей-офф: «Город заряжен: флаги повсюду, таблички «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс». Этого момента ждали очень долго»

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о том, что команда примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли – впервые с 2011 года. 

«Сейчас разница в том, что город буквально заряжен. Раньше к этому привыкли: в сезонах-2005/06, 2006/07 мы стабильно играли в плей-офф. А теперь ожидание затянулось настолько, что эмоции чувствуется повсюду – и благодарность болельщиков за этот сезон тоже.

Это видно везде: флаги по дороге на арену, сигналы машин, таблички вроде «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс» – все это вокруг. Этого момента ждали очень долго. И мы надеемся пройти этот путь вместе как можно дальше.

Наши болельщики уже дали нам почувствовать это – в последних, наверное, 15 домашних матчах, когда арена была заполнена и атмосфера была потрясающей. Так что можно сказать, что мы уже прошли определенную подготовку. Это была атмосфера плей-офф, болельщики создавали невероятную энергетику. Да, теперь уровень станет еще выше, но это часть процесса, через который команда будет расти», – сказал Рафф. 

«Баффало» разместил билборд с цитатой Уитни, оценившего в 0% шансы клуба на выход в плей-офф: «Мы вернулись». Райан отреагировал: «Браво, невероятный троллинг»

Сигналим даже с другой стороны планеты, батя Рафф!
Сигналим даже с другой стороны планеты, батя Рафф!
Let’s go Buffalo 🐃
Все в ожидании начала матчей
Материалы по теме
«Баффало» разместил билборд с цитатой Уитни, оценившего в 0% шансы клуба на выход в плей-офф: «Мы вернулись». Райан отреагировал: «Браво, невероятный троллинг»
18 апреля, 15:40Фото
Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли. Самый правдивый прогноз на плей-офф
18 апреля, 12:40
Кубок Стэнли: главные звезды и джокеры. Кто нужен, чтобы победить?
18 апреля, 12:05Фэнтези
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
13 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
19 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
40 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
59 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
12 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
25 минут назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
