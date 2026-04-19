Рафф о «Баффало» в плей-офф: «Город заряжен: флаги повсюду, таблички «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс». Этого момента ждали очень долго»

Рафф о «Баффало» в плей-офф: этого долго ждали, город заряжен.

Главный тренер «Баффало » Линди Рафф высказался о том, что команда примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли – впервые с 2011 года.

«Сейчас разница в том, что город буквально заряжен. Раньше к этому привыкли: в сезонах-2005/06, 2006/07 мы стабильно играли в плей-офф. А теперь ожидание затянулось настолько, что эмоции чувствуется повсюду – и благодарность болельщиков за этот сезон тоже.

Это видно везде: флаги по дороге на арену, сигналы машин, таблички вроде «Посигналь, если болеешь за «Сейбрс» – все это вокруг. Этого момента ждали очень долго. И мы надеемся пройти этот путь вместе как можно дальше.

Наши болельщики уже дали нам почувствовать это – в последних, наверное, 15 домашних матчах, когда арена была заполнена и атмосфера была потрясающей. Так что можно сказать, что мы уже прошли определенную подготовку. Это была атмосфера плей-офф, болельщики создавали невероятную энергетику. Да, теперь уровень станет еще выше, но это часть процесса, через который команда будет расти», – сказал Рафф.

