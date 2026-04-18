Фетисов о российских спортсменах: «Без международных турниров заканчивают – это неправильно. Мы разучились работать на внутреннее развитие. Звание чемпиона России должно быть главным»

Фетисов о российских спортсменах: стимул должен быть один – быть примером.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о российских спортсменах, раскритиковав решение завершить карьеру из-за невозможности участия в международных соревнованиях.

«Без участия в международных соревнованиях решают заканчивать карьеру. Я считаю, что это неправильно, особенно в это время. Стимул должен быть один – быть примером, стать кумиром мальчишек и девчонок, которые сегодня тренируются в детско-спортивных школах. Следить за теми ребятами, спортсменами, которые выступают на внутренних чемпионатах, – это их обязанность. Не обижаться, а выходить и быть примером.

Мы разучились работать на внутреннее развитие. Мы разучились ценить то, что является самым главным. Сегодня звание чемпиона России или обладателя Кубка России должно быть главным, со всеми почестями, раскрутками и так далее», – сказал Фетисов в подкасте «Известь».