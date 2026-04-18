  • Фетисов о российских спортсменах: «Без международных турниров заканчивают – это неправильно. Мы разучились работать на внутреннее развитие. Звание чемпиона России должно быть главным»
Фетисов о российских спортсменах: стимул должен быть один – быть примером.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о российских спортсменах, раскритиковав решение завершить карьеру из-за невозможности участия в международных соревнованиях. 

«Без участия в международных соревнованиях решают заканчивать карьеру. Я считаю, что это неправильно, особенно в это время. Стимул должен быть один – быть примером, стать кумиром мальчишек и девчонок, которые сегодня тренируются в детско-спортивных школах. Следить за теми ребятами, спортсменами, которые выступают на внутренних чемпионатах, – это их обязанность. Не обижаться, а выходить и быть примером. 

Мы разучились работать на внутреннее развитие. Мы разучились ценить то, что является самым главным. Сегодня звание чемпиона России или обладателя Кубка России должно быть главным, со всеми почестями, раскрутками и так далее», – сказал Фетисов в подкасте «Известь».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Известия»
Мели Емеля..
Мы разучились работать на внутренне развитие). Это же прямо главный иноагентский лозунг. Фетисов, благодаря особенностям своего интеллекта, даже, не понял что сказал. В этой фразе вся суть происходящего последние четверть века . И речь не только о спорте. Речь обо всем. Кстати,Фетисов под маркой лояльности далеко не первый раз позволяет себе такие выпады. Интересно, он это делает специально или просто мозги хоккеиста)?
А ему такой Третьяк: в наших традициях первостепенное значение имеют международные соревнования. А внутренний чемпионат - это чтобы пятерки наиграть.
Ответ Рифат
А ему такой Третьяк: в наших традициях первостепенное значение имеют международные соревнования. А внутренний чемпионат - это чтобы пятерки наиграть.
Да не только Третьяк. А ещё куча ветеранов, до сих пор живущих своими победами в ЧМ в 70-х, 80-х.
И что сделал для этого? Что дают спортсменам за победу на крупных внутренних соревнованиях? Спроси у Ефимовой например.
А почему же сам, офицер СА,воспитанный на на коммунистических идеях, мечтал о Кубке Стэнли?
