Агент Кошелева: «Ходят слухи, что мы просим баснословных денег от «Сибири». Это не так. Есть предложение от клуба, мы думаем»
Семен Кошелев получил предложение от «Сибири» о продлении контракта.
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Семена Кошелева, рассказал, что форвард «Сибири» получил предложение о новом контракте, но пока не принял его.
Кошелев провел 50 матчей в составе новосибирского клуба с учетом плей-офф и набрал 25 (12+13) очков. Он начинал сезон в «Адмирале».
«Сейчас ходят слухи, что мы просим каких‑то баснословных денег от «Сибири» для Кошелева. Но это не так.
У нас есть предложение со стороны клуба. Мы взяли паузу и думаем. Никаких встречных предложений у нас не было», – сказал Черных.
Когда Овечкин завершит карьеру?12508 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Гераськин| Кошелев| Жафяров был гениальный конечно