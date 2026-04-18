Агент Кошелева: «Ходят слухи, что мы просим баснословных денег от «Сибири». Это не так. Есть предложение от клуба, мы думаем»

Семен Кошелев получил предложение от «Сибири» о продлении контракта.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Семена Кошелева , рассказал, что форвард «Сибири » получил предложение о новом контракте, но пока не принял его.

Кошелев провел 50 матчей в составе новосибирского клуба с учетом плей-офф и набрал 25 (12+13) очков. Он начинал сезон в «Адмирале».

«Сейчас ходят слухи, что мы просим каких‑то баснословных денег от «Сибири» для Кошелева. Но это не так.

У нас есть предложение со стороны клуба. Мы взяли паузу и думаем. Никаких встречных предложений у нас не было», – сказал Черных.