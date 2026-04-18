  • Третьяк поздравил «Норильск» с трехлетием: «Команда, как и жители Заполярья – символ стойкости. Уверен, Норильск появился на хоккейной карте надолго»
Владислав Третьяк поздравил «Норильск» с трехлетием.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил «Норильск», который был основан 17 апреля три года назад. 

«Поздравляю хоккейный клуб «Норильск» с днем рождения! Эта команда, как и жители Заполярья – символ стойкости, мастерства и любви к хоккею.

Все видят, что в Норильске хоккей занимает особое место в жизни людей. С появлением профессиональной команды в городе наша любимая игра получила новый импульс. Уверен, что Норильск появился на хоккейной карте нашей страны надолго и будет местом роста и развития будущих чемпионов.

Желаю клубу дальнейших успехов, ярких побед и преданной поддержки болельщиков. Пусть любовь к хоккею в Норильске продолжает расти и вдохновлять новые поколения игроков!» – приводит слова Третьяка сайт «Норильска». 

Вице‑президент КХЛ Гуськов поздравил «Норильск» с трехлетием: «Появление команды – подарок Потанина городу»

