Кузьменко может сыграть за «Лос-Анджелес» в 1-м матче плей-офф против «Колорадо». Форвард перенес операцию на мениске и пропустил 25 игр подряд

Нападающий Андрей Кузьменко сможет сыграть за «Лос-Анджелес » в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо » 19 апреля.

Форвард не выходил на лед с 26 февраля и пропустил последние 25 игр регулярного чемпионата.

Кузьменко перенес операцию из-за разрыва мениска. В этом сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 52 матчах.

«Все готовы, кроме Кевина [Фиалы]», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Кингс» Ди Джей Смит после тренировки в субботу.