СКА интересуется Лиможем и готов предложить до 80 млн рублей в год форварду минского «Динамо» (Артур Хайруллин)

СКА интересуется Алексом Лиможем и может предложить ему 80 млн рублей в год.

СКА заинтересован в подписании американского нападающего Алекса Лиможа . Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Армейцы готовы предложить ему до 80 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

Лимож провел 68 матчей за минское «Динамо » в этой регулярке Fonbet КХЛ и набрал 73 (24+49) очка.

Действующее соглашение американца с минским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.