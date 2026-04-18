  • СКА интересуется Лиможем и готов предложить до 80 млн рублей в год форварду минского «Динамо» (Артур Хайруллин)
СКА интересуется Алексом Лиможем и может предложить ему 80 млн рублей в год.

СКА заинтересован в подписании американского нападающего Алекса Лиможа. Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Армейцы готовы предложить ему до 80 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин. 

Лимож провел 68 матчей за минское «Динамо» в этой регулярке Fonbet КХЛ и набрал 73 (24+49) очка.

Действующее соглашение американца с минским клубом рассчитано до 31 мая 2026 года. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Скоро на авансцену подтянется Йозе Марино и перебьет предложение 😄
Даже если СКА подпишет одновременно Лиможа, Анаса, Ткачева, Окулова и Миллера с Шарипзяновым, они все равно не станут чемпионами. Там гениальный тренер оставил после себя выжженную землю, про карму я вообще молчу.
Ну, скорее, слава Ларионова опередила его возможности. Причем он вроде так себе показал себя в молодежке, а после два сезона в «Торпедо» тоже были ну такими себе. Но вот был тот самый сезон, который, видимо, умножился на саму фигуру Ларионова (все-таки великий игрок), ииии... Прям смотрите в СКА, и взяли... И оставили. Причем тут самое веселое даже не то, что он дал 1 интересный сезон (с помощником Козыревым) и два посредственных, а в том, что он ушел из «Торпедо», туда зашел новый тренер, выдал результат на пятерку, и об этом тренере говорят три с половиной человека, хотя фактически этот тренер обошел на раз результат Ларионова, дал которого у многих не вызывает вопросов.
Без Пинчука что ,он что Энас это деньги на ветер.
Хотя есть вариант с Ларионовым -младшим как можно было про него забыть.
а Ларионов потом не скажет, что не знает такого хоккеиста?
когда там аукцион минчан?
Тушку Динамо Мн опустили в водоём с пираньями.....
зачем им баскетбольный французский клуб?
Надо сначала разгрести всё то, что профессор притащил.
Похоже снова включен режим пылесоса. Логично...
