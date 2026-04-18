Брэди Ткачак и Джордан Стаал подрались на 3-й секунде матча «Оттавы» с «Каролиной» в первом раунде плей-офф НХЛ
Брэди Ткачак и Стаал подрались на первых секундах матч «Оттава» – «Каролина».
Брэди Ткачак и Джордан Стаал подрались на 3-й секунде первого матча «Оттавы» и «Каролины» (0:0, первый период) в первом раунде Кубка Стэнли.
Игроки устроили потасовку сразу после стартового вбрасывания. После обмена ударами хоккеисты упали на лед, затем арбитры остановили драку.
По итогам эпизода Ткачак и Стаал получили по 5 минут штрафа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
Сколько видел драк Ткачука, ни в одной он не выиграл
Сколько видел драк Ткачука, ни в одной он не выиграл
И эту проиграл)
Видео где?
Видео где?
Видео из Телеграмма. Поэтому включи ВПН, тогда оно появится
