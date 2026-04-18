Брэди Ткачак и Джордан Стаал подрались на 3-й секунде матча «Оттавы» с «Каролиной» в первом раунде плей-офф НХЛ

Брэди Ткачак и Стаал подрались на первых секундах матч «Оттава» – «Каролина».

Брэди Ткачак и Джордан Стаал подрались на 3-й секунде первого матча «Оттавы» и «Каролины» (0:0 , первый период) в первом раунде Кубка Стэнли.

Игроки устроили потасовку сразу после стартового вбрасывания. После обмена ударами хоккеисты упали на лед, затем арбитры остановили драку.

По итогам эпизода Ткачак и Стаал получили по 5 минут штрафа.