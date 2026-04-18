Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что в клубе дадут Александру Овечкину время для принятия решения о продолжении карьеры в НХЛ.
«Несмотря на то, что сезон-2025/26 завершился раньше, чем мы рассчитывали, я не могу не отметить характер и стойкость, которые игроки «Вашингтона» демонстрировали на протяжении всего года.
Одним из самых обнадеживающих моментов стало развитие нашей молодежи – сразу несколько хоккеистов дебютировали в НХЛ. В клубе уверены в заложенном фундаменте, и этот молодой костяк будет только расти, усиливая команду в ближайшие сезоны.
Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона – 100-е противостояние Овечкина и Кросби – навсегда займет особое место в истории клуба.
Обращаясь к болельщикам: спасибо вам. Ваша энергия и страсть – это сердце этой франшизы. С нетерпением ждем встречи с вами этой осенью на Capital One Arena», – написал Леонсис.
- до 1 июля он может продлить контракт в любой момент.
- после первого июля он может подписать контракт с любой командой НХЛ. даже после начала сезона.
то есть, в данном контексте нет никаких ограничений. ни в какую другую команду он не пойдёт, а Вашингтон может ждать его до последнего.
