Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»

Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: дадим ему время для решения.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что в клубе дадут Александру Овечкину время для принятия решения о продолжении карьеры в НХЛ.

«Несмотря на то, что сезон-2025/26 завершился раньше, чем мы рассчитывали, я не могу не отметить характер и стойкость, которые игроки «Вашингтона » демонстрировали на протяжении всего года.

Одним из самых обнадеживающих моментов стало развитие нашей молодежи – сразу несколько хоккеистов дебютировали в НХЛ . В клубе уверены в заложенном фундаменте, и этот молодой костяк будет только расти, усиливая команду в ближайшие сезоны.

Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона – 100-е противостояние Овечкина и Кросби – навсегда займет особое место в истории клуба.

Обращаясь к болельщикам: спасибо вам. Ваша энергия и страсть – это сердце этой франшизы. С нетерпением ждем встречи с вами этой осенью на Capital One Arena», – написал Леонсис.