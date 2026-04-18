  Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что в клубе дадут Александру Овечкину время для принятия решения о продолжении карьеры в НХЛ.

«Несмотря на то, что сезон-2025/26 завершился раньше, чем мы рассчитывали, я не могу не отметить характер и стойкость, которые игроки «Вашингтона» демонстрировали на протяжении всего года.

Одним из самых обнадеживающих моментов стало развитие нашей молодежи – сразу несколько хоккеистов дебютировали в НХЛ. В клубе уверены в заложенном фундаменте, и этот молодой костяк будет только расти, усиливая команду в ближайшие сезоны.

Как я уже говорил на прошлой неделе, мы полностью поддержим нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим игровым будущим. Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона – 100-е противостояние Овечкина и Кросби – навсегда займет особое место в истории клуба.

Обращаясь к болельщикам: спасибо вам. Ваша энергия и страсть – это сердце этой франшизы. С нетерпением ждем встречи с вами этой осенью на Capital One Arena», – написал Леонсис. 

Когда Овечкин завершит карьеру?12734 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Теда Леонсиса
народ, кто в теме, когда последний день так сказать подписания контракта? Он может подписать контракт на год за 24 часа до первой игры НХЛ (не его клуба)?
Да хоть в декабре может подписать, он свободный агент.
Овечкин на контракте до конца сезона.
- до 1 июля он может продлить контракт в любой момент.
- после первого июля он может подписать контракт с любой командой НХЛ. даже после начала сезона.
то есть, в данном контексте нет никаких ограничений. ни в какую другую команду он не пойдёт, а Вашингтон может ждать его до последнего.
Прогревает

Уже все знают, 2х8 = 16.

О сроке Ови сам проговорился давеча.
Тедди....надо было Панарина с Хьюзом подписывать, тогда бы у Михалыча и ответ уже был ! А ты наоборот перед борьбой за плов скинул Карлсона с Даудом, например, и все ! Усилился называется ) Ну кто щас из свободных агентов летом будет ? Выбора то и нет !
А Куин Хьюз прям из штанишек выпрыгивал, как хотел в тонущий "Вашик".
"Минька" перспективных молодых отдала за него "Куверу". А что отдали бы "Вши"?)
Сбросил уже ПОСЛЕ того, как Панарин ушел в ЛА. Т.е. когда стало ясно, что усилиться не выйдет, стали пытаться получать какую-то выгоду. Но да. В этом году не смогли главной цели, качественный вингер в топ-6, достичь на рынке, Эллерс и Панарин мимо. А это значит, что особо никто в Вашингтон не стремится, надо серьезно работать. Что до Хьюза, не уверен что вообще за него серьезно боролись. При наличии Чикрана и Хатсона целесообразность такого приобретения не очевидна.
Полный карт-бланш у него....
Судя по прощальным мотивам видосов на ютубе, вполне себе что приняли уже решение
