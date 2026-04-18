Черкас о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Противостояние систем – похожих, но разных. Интересна дуэль Серебрякова и Исаева – лучших вратарей КХЛ»

Черкас о серии «Локомотив» – «Авангард»: интересна дуэль Серебрякова и Исаева.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом».

Команды проведут первую встречу серии 24 апреля в Ярославле.

«Классное противостояние. Противостояние систем, с одной стороны, похожих, с другой стороны, разных.

Для меня очень интересна дуэль лучших вратарей лиги Серебрякова и Исаева . Интересно посмотреть за их противостоянием», – сказал Черкас.