Черкас о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Противостояние систем – похожих, но разных. Интересна дуэль Серебрякова и Исаева – лучших вратарей КХЛ»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом».
Команды проведут первую встречу серии 24 апреля в Ярославле.
«Классное противостояние. Противостояние систем, с одной стороны, похожих, с другой стороны, разных.
Для меня очень интересна дуэль лучших вратарей лиги Серебрякова и Исаева. Интересно посмотреть за их противостоянием», – сказал Черкас.
Когда Овечкин завершит карьеру?12739 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Оборона Локо выглядит посильней, но атака Авангарда более мощная и разнообразная. Надеюсь атака победит. Удачи.
Почему-то вспомнилось незабвенное: "Макет противолодочной мины, вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, потопили немецкий крейсер „Гюнтер Нетцер“)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем