Сузуки о Василевском: «Лучший голкипер НХЛ за 5-6 лет, возможно. Он может взять «Везину». Но «Монреаль» уверен в своих вратарях»
Сузуки о Василевском: лучший вратарь НХЛ за 5-6 лет, возможно.
Капитан «Монреаля» Ник Сузуки высоко оценил игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского.
«Канадиенс» будут противостоять «Тампе» в первом раунде плей-офф. Серия стартует в ночь на понедельник в Тампе.
«Василевский, возможно, лучший вратарь за последние пять-шесть лет. Он точно знает, как побеждать. Он вполне может снова взять «Везину». Но мы уверены и в наших голкиперах.
Они доказали на финише сезона, что способны выигрывать большие матчи, делать ключевые сэйвы. Мы полностью им доверяем», – сказал Сузуки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
говорить что Вася лучший за последние 5-6 лет, это такой для него комплимент) Ведь канадские ветераны голкиперы называют его одним из лучших в истории
Ну одним из лучших в истории.это надо немного подождать. А так за последние лет так 15 это как минимум
