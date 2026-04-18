Сузуки о Василевском: «Лучший голкипер НХЛ за 5-6 лет, возможно. Он может взять «Везину». Но «Монреаль» уверен в своих вратарях»

Сузуки о Василевском: лучший вратарь НХЛ за 5-6 лет, возможно.

Капитан «Монреаля » Ник Сузуки высоко оценил игру вратаря «Тампы » Андрея Василевского.

«Канадиенс» будут противостоять «Тампе» в первом раунде плей-офф. Серия стартует в ночь на понедельник в Тампе.

«Василевский , возможно, лучший вратарь за последние пять-шесть лет. Он точно знает, как побеждать. Он вполне может снова взять «Везину». Но мы уверены и в наших голкиперах.

Они доказали на финише сезона, что способны выигрывать большие матчи, делать ключевые сэйвы. Мы полностью им доверяем», – сказал Сузуки.