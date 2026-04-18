Вице‑президент КХЛ Гуськов поздравил «Норильск» с трехлетием: «Появление команды – подарок Потанина городу»

Гуськов о «Норильске»: появление команды – подарок Потанина городу.

Вице‑президент КХЛ Александр Гуськов поздравил «Норильск», которому 17 апреля исполнилось 3 года.

«Я поздравляю «Норильск» с днем рождения. Появление профессиональной команды – отличный подарок от Владимира Потанина городу. Клуб дарит жителям города азарт и драйв, который ни с чем не сравнить.

Желаю «Норильску» успехов. Уверен, у клуба еще все впереди – все большие победы, кубки, медали. Выигрывайте как можно чаще и дарите болельщикам радость!» – приводит слова Гуськова сайт «Норильска ».