Сушинский о Кубке Гагарина: «Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом. Хотя «Металлург» нельзя списывать, он сильнее «Ак Барса»

Сушинский о плей-офф КХЛ: серия «Локомотив» – «Авангард» решит, кто чемпион.

Бывший президент «Авангарда » Максим Сушинский заявил, что полуфинальная серия между «Локомотивом » и «Авангардом» решит, кто выиграет Кубок Гагарина .

Первую встречу команды проведут 24 апреля в Ярославле.

«Я даже верю в то, что «Авангард» может выиграть Кубок Гагарина. Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом Кубка Гагарина, хотя нельзя списывать «Металлург».

«Ак Барс» очень хорошо сыграл с «Динамо», но минчане не лучшую серию провели, что странно. Мне кажется, «Металлург » – посильнее команда, чем «Ак Барс », – сказал Сушинский.

