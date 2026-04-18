Сушинский о Кубке Гагарина: «Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом. Хотя «Металлург» нельзя списывать, он сильнее «Ак Барса»
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что полуфинальная серия между «Локомотивом» и «Авангардом» решит, кто выиграет Кубок Гагарина.
Первую встречу команды проведут 24 апреля в Ярославле.
«Я даже верю в то, что «Авангард» может выиграть Кубок Гагарина. Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом Кубка Гагарина, хотя нельзя списывать «Металлург».
«Ак Барс» очень хорошо сыграл с «Динамо», но минчане не лучшую серию провели, что странно. Мне кажется, «Металлург» – посильнее команда, чем «Ак Барс», – сказал Сушинский.
Сушинский о КХЛ: «Восток всегда был сильнее Запада. На Западе есть гранды: ЦСКА, СКА и «Локомотив». На Востоке многих нельзя списывать со счетов»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Цска в одном сезоне вообще все серии играл по 7 матчей и выиграл кубок в итоге. Так что не факт что свежесть лучше, чем игровой тонус