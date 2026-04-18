  • Сушинский о Кубке Гагарина: «Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом. Хотя «Металлург» нельзя списывать, он сильнее «Ак Барса»
Сушинский о Кубке Гагарина: «Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом. Хотя «Металлург» нельзя списывать, он сильнее «Ак Барса»

Сушинский о плей-офф КХЛ: серия «Локомотив» – «Авангард» решит, кто чемпион.

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что полуфинальная серия между «Локомотивом» и «Авангардом» решит, кто выиграет Кубок Гагарина

Первую встречу команды проведут 24 апреля в Ярославле. 

«Я даже верю в то, что «Авангард» может выиграть Кубок Гагарина. Пара «Локомотив» – «Авангард» решит, кто будет чемпионом Кубка Гагарина, хотя нельзя списывать «Металлург».

«Ак Барс» очень хорошо сыграл с «Динамо», но минчане не лучшую серию провели, что странно. Мне кажется, «Металлург» – посильнее команда, чем «Ак Барс», – сказал Сушинский. 

Сушинский о КХЛ: «Восток всегда был сильнее Запада. На Западе есть гранды: ЦСКА, СКА и «Локомотив». На Востоке многих нельзя списывать со счетов»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
это кто кого еще сильнее, вот в 3 раунде и увидим, с Минском тоже самое говорили, на деле другое
С начала плей оф- все эти т.н.аналитеги- Трактор сильнее , пройдет дальше... трактор слился... Минск сильнее, пройдет дальше - минск слился... теперь новая песня- Металлург сильнее( хотя , с какого перепугу?)- сольем и магнитогорск. В финале будем бодаться с Омском
лучше с Локомотивом, перепишем историю финала 2009 года
Я тоже считаю ,что победитель кубка именно в паре Локомотив -Авангард . И в прошлом году тоже самое было
Все будет зависеть какая пара измотается больше. В финале победит тот кто сохранит больше сил.
Плей офф по факту даже не начался. Даже если будет 7 матчей, а у других 4 это никак не скажется, потому что команды отдыхали неделю перед этим после каждой серии. Усталости неоткуда накопиться

Цска в одном сезоне вообще все серии играл по 7 матчей и выиграл кубок в итоге. Так что не факт что свежесть лучше, чем игровой тонус
А ты не думал, что пока Локо и Авангард убивают друг друга, кто то потом в финале может добить их, такое бывает часто))
Ну думаю и у ММг кровушки вдоволь Барсята напьются. Вы их недооцениваете. На первое место выйдет готовность организма быстро восстановится, а это удел молодых. Так что кроме преимущества своей площадки ничего больше небудет плюсом ММг
ну так-то у Металлурга средний возраст 23,95, а у Ак Барса 26,19)) Так что, выходит, ещё один плюс у Магнитки будет)))
Думаю не стоит сейчас делать какие-то прогнозы.Все четыре команды в полном порядке и достойны кубка.Скоро узнаем.
Силы команд примерно равны, так что ждем битву титанов и зрелищный хоккей.
да чё гадать будем смотреть)
Сушинский все верно сказал , но я думаю что акбарс сильнее футболистов из резервации магнигорска.
В итоге выиграет Ак Барс
Тихо тихо парни) Не шумим!
Сушинский о КХЛ: «Восток всегда был сильнее Запада. На Западде есть гранды: ЦСКА, СКА и «Локомотив». На Востоке многих нельзя списывать со счетов»
18 апреля, 15:56
Черкас о Кубке Гагарина: «Восток сейчас сильнее Запада. ЦСКА, СКА и «Спартак» опустились вниз, а «Северсталь» не оправдала надежд»
18 апреля, 13:30
В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»
18 апреля, 09:38
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
11 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
17 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
38 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
57 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
10 минут назадLive
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
23 минуты назад
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
