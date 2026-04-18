Лотерея драфта НХЛ-2026 состоится 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире

Лотерея драфта НХЛ-2026 состоится во вторник, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 

Мероприятие пройдет в студии NHL Network в Секокусе (штат Нью-Джерси) и будет показана в прямом эфире на ESPN, Sportsnet и TVA Sports. Шансы команд на выигрыш будут рассчитываться в режиме реального времени. 

Лотерея определит порядок выбора первых 16 пиков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Участниками станут все команды, не попавшие в плей-офф Кубка Стэнли-2026 (а также клубы, получившие их пики первого раунда).

Наилучшими шансами на общий первый выбор (18,5%) обладает «Ванкувер», занявший последнее место в регулярном чемпионате. 

При этом в прошлом году право первого выбора выиграли «Айлендерс», чьи шансы на успех составляли 3,5%. Клуб с Лонг-Айленда оставил пик себе и выбрал под ним защитника Мэттью Шефера, набравшего 59 (23+36) очков в 69 играх в дебютном сезоне.

Среди главных фаворитов предстоящего драфта называются форварды Гэвин Маккенна и Ивар Стенберг

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoГэвин Маккенна
logoМэттью Шефер
Ивар Стенберг
Драфт НХЛ
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoВанкувер
