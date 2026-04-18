  • Агент Косолапова о возможном продлении контракта с «Сибирью»: «Приложим все силы, учитывая, что Люзенков остался тренером»
8

Агент Косолапова: приложим все силы, чтобы остаться в «Сибири».

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Антона Косолапова, заявил, что форвард планирует продлить контракт с «Сибирью». 

«Мы в диалоге с «Сибирью» по Антону Косолапову. К нему есть большой интерес со стороны других клубов. Но мы на связи с руководством «Сибири».

С учетом того, что главным тренером остался Ярослав Игоревич Люзенков, мы приложим все силы, чтобы остаться в Новосибирске и радовать болельщиков», – сказал Черных. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16061 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
А какие силы надо прикладывать? Косолапов Сибирь вполне устраивает и его хотят продлить. Всё зависит только от вас. Или продляетесь с Сибирью за нормальные деньги, либо едите срывать куш в другой команде.
Что то очень много разговоров о нем, отыграл в Сибири пол сезона, проявил себя.Молодец, но где бы он был если бы не Люзенков.Ему нужно остаться и с таким тренером стать "матерым" игроком.А в новом "богатом" клубе не факт, что будет на первых ролях.Там таких много.
Самый важный критерий, хочет игрок играть, выкладываться за Сибирь.
Сибирь команда Косолапова, в других командах он потеряется. 1,2 года пусть в Сибири покатается
Ценник будут просить, в Сибири с этим плохо
В богатых клубах все по другому. И на фоне более мастеровитых игроков он не будет таким как в Сибири. Пример: Дамир Жафяров. В Торпедо был лучший, забивной. Ушел в СКА, и до сих пор уже не тот Дамир.
В чëм дело, какие трудности.
зачем гнать эту муть,он неформально в другом клубе,после окончания плей-офф его сразу подпишут,но не Сибирь,просто клуб в который он уходит ещё в игре.
Касалапов не раздумывая иди в сибирь, через какое-то время плюнуть и не будут упрашивать
