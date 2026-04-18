Агент Косолапова о возможном продлении контракта с «Сибирью»: «Приложим все силы, учитывая, что Люзенков остался тренером»
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Антона Косолапова, заявил, что форвард планирует продлить контракт с «Сибирью».
«Мы в диалоге с «Сибирью» по Антону Косолапову. К нему есть большой интерес со стороны других клубов. Но мы на связи с руководством «Сибири».
С учетом того, что главным тренером остался Ярослав Игоревич Люзенков, мы приложим все силы, чтобы остаться в Новосибирске и радовать болельщиков», – сказал Черных.
Когда Овечкин завершит карьеру?16061 голос
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Самый важный критерий, хочет игрок играть, выкладываться за Сибирь.