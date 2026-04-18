Хедман вернулся в расположение «Тампы» перед плей-офф. Защитник провел 33 матча в регулярке, пропустив 15 игр подряд в концовке
Виктор Хедман вернулся в расположение «Тампы».
Защитник «Тампы» и Виктор Хедман «на данный момент недоступен» перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Купер.
Хедман не выходил на лед с 20 марта, он пропустил последние 15 игр регулярного чемпионата.
26 марта клуб объявил, что защитник покинул расположение команды личным причинам. Сообщается, что Хедман вернулся в расположение клуба.
«Тампа» проведет первый матч серии против «Монреаля» в ночь на понедельник.
В регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Хедман провел лишь 33 матча и набрал 17 (1+16) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Moser - Raddysh и McDonagh - Cernak
Ещё есть: D’Astous, Crozier и Lilleberg.
Так что, Хедмана могут выпустить, только в критической ситуации.