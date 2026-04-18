Хедман вернулся в расположение «Тампы» перед плей-офф. Защитник провел 33 матча в регулярке, пропустив 15 игр подряд в концовке

Виктор Хедман вернулся в расположение «Тампы».

Защитник «Тампы » и Виктор Хедман «на данный момент недоступен» перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Купер .

Хедман не выходил на лед с 20 марта, он пропустил последние 15 игр регулярного чемпионата.

26 марта клуб объявил, что защитник покинул расположение команды личным причинам. Сообщается, что Хедман вернулся в расположение клуба.

«Тампа» проведет первый матч серии против «Монреаля » в ночь на понедельник.

В регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Хедман провел лишь 33 матча и набрал 17 (1+16) очков.