Хедман вернулся в расположение «Тампы» перед плей-офф. Защитник провел 33 матча в регулярке, пропустив 15 игр подряд в концовке

Виктор Хедман вернулся в расположение «Тампы».

Защитник «Тампы» и Виктор Хедман «на данный момент недоступен» перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Купер.

Хедман не выходил на лед с 20 марта, он пропустил последние 15 игр регулярного чемпионата.

26 марта клуб объявил, что защитник покинул расположение команды личным причинам. Сообщается, что Хедман вернулся в расположение клуба. 

«Тампа» проведет первый матч серии против «Монреаля» в ночь на понедельник.

В регулярном чемпионате НХЛ 35-летний Хедман провел лишь 33 матча и набрал 17 (1+16) очков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Если честно,то непонятно усиление ли это...Косячил он в этом сезоне сильно,но опыт есть опыт.
Судя по сезону, лучше начать без него
Тампе просто нет смысла разбивать две сыгранные пары:
Moser - Raddysh и McDonagh - Cernak
Ещё есть: D’Astous, Crozier и Lilleberg.
Так что, Хедмана могут выпустить, только в критической ситуации.
витя совсем растренирован. опыт опытом, но чревато это.
Надо было Сергачева оставить .. А его обменять , давно понятно кто из них лучше
по сергачеву был непонятен вопрос, скажется ли травма в дальнейшем. вот поэтому его и поменяли, а юта в него поверила. хедмана в то время глупо менять было.
Сейчас лучше, потому что Витёк совсем сдал. Но Миша в обороне как был косяпор, так им и остался. В атаке получше стал, ну так потому что на него поставили как на первого заща. Но это не уровень 10-ки лучших защей или тем более Норриса, каким был Хедман. Рэддиш ничем не хуже сейчас у Тампы. Может Сергачев ещё один качественный скачок сделает и меня посрамит, посмотрим.
Лучше без него в этом году. Ставку делать на Рэдиша
Сомнения в Хедмане правильные. Все таки причины его отсутствия в команде доподлинно не известны. Отдых как физический, так и ментальный ему был нужен. Впрок ли? Скоро узнаем. В первую пару его ставить не будут, а там уж как пойдет. Старый конь борозды не портит;)
