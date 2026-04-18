Прохоров уехал в «Айлендерс» из «Динамо». 18-летний форвард провел сезон в России на правах аренды
Пресс-служба «Динамо» сообщила, что 18-летний нападающий Даниил Прохоров уехал в Северную Америку.
Год назад форвард подписал контракт новичка с «Айлендерс», выбравшими его под 42-м общим номером на драфте НХЛ-2025.
Прохоров провел сезон в России на правах аренды. На его счету 1 (1+0) очко при 4:35 в среднем на льду в 25 матчах в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.
В Olimpbet ВХЛ Даниил набрал 18 (9+9) баллов в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга.
В Olimpbet МХЛ в активе Прохорова 7 (4+3) результативных действий в 11 матчах за МХК «Динамо» с учетом плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Потенциал у парня большой, Вэла Ничушкина напоминает!
Ещё один продолб болванов из руководства
Кроме габаритов,ничего в нем нет.
