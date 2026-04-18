Черкас об антирекорде КХЛ по числу матчей в 2 раундах плей-офф: «Это разочаровывает. Не помню, чтобы 6-я или 8-я команда выигрывали Кубок»

Черкас об антирекорде по числу матче в 2 раундах плей-офф: это разочаровывает.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что в двух первых раундах нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина было сыграно 58 матчей, что является антирекордом в формате серий до четырех побед.

«Конечно, разочаровывает это. Нам постоянно говорят, что лига выравнилась, что абсолютно не важно, какое место команда заняла в регулярке: первое или шестое место – любой может победить.

В истории КХЛ я не помню, чтобы шестая или восьмая команда выигрывали Кубок Гагарина. Сейчас такая же история. Все полуфиналисты – это топ-3 своих конференций», – сказал Черкас.