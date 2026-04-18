Корешков может возглавить «Сочи». «Трактор» при нем вылетел в 1-м раунде плей-офф от «Ак Барса» (Артур Хайруллин)

Евгений Корешков может стать главным тренером «Сочи » в следующем сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Трактор » под руководством Корешкова вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (1-4 в серии).

Отметим, что 56-летний специалист возглавил челябинский клуб по ходу сезона – после ухода Бенуа Гру с поста тренера.