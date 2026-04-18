Мичков об Овечкине: «Легенда, лучший снайпер в истории НХЛ. Написал ему: «Можем поговорить пару минут?» Потом он сам спросил: «Обменяемся клюшками?»

Мичков об Овечкине: легенда, лучший снайпер в истории НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков высказался об игре против капитана «Вашингтона » Александра Овечкина , назвав его легендой.

«Алекс Овечкин – это легенда. Для меня он лучший снайпер в истории лиги. … Я написал ему [перед матчем]: «Можем поговорить пару минут?» Он ответил: «Без проблем».

А на следующий день уже сам спросил: «Обменяемся клюшками?» Я сказал: «Конечно, давай», – сказал Мичков.