Мичков об Овечкине: «Легенда, лучший снайпер в истории НХЛ. Написал ему: «Можем поговорить пару минут?» Потом он сам спросил: «Обменяемся клюшками?»
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков высказался об игре против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, назвав его легендой.
«Алекс Овечкин – это легенда. Для меня он лучший снайпер в истории лиги. … Я написал ему [перед матчем]: «Можем поговорить пару минут?» Он ответил: «Без проблем».
А на следующий день уже сам спросил: «Обменяемся клюшками?» Я сказал: «Конечно, давай», – сказал Мичков.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Почему Алекс? Он - Александр Великий!
В его случае дале Александр Михайлович)
Мичков уже стал на 99% американцем
он для всех лучший снайпер в истории )
