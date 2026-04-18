  Агент Черных об Окулове: «Украшение КХЛ. Не зря к нему был интерес из НХЛ. На ЦСКА у Кости никаких обид нет»
Агент Черных об Окулове: «Украшение КХЛ. Не зря к нему был интерес из НХЛ. На ЦСКА у Кости никаких обид нет»

Агент Александр Черных, представляющий интересы Константина Окулова, назвал нападающего «Авангарда» украшением Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Окулов практически казнил ЦСКА в четвертьфинале плей‑офф, можно сказать, что у Константина осталась определенная обида на бывший клуб?

– Костю я давно знаю и знаю его внутренний мир. У Кости нет никаких обид. Он неконфликтный человек. Зная его, могу сказать, что на ЦСКА никакой дополнительной мотивации не было. Он даже не думал об этом. Тем более что при расставании с ЦСКА мы пожали друг другу руки. Никакого шлейфа не было. Сейчас он просто показывает на льду то, что умеет.

Такой игрок – украшение лиги. Не зря в свое время к нему был интерес из НХЛ, но когда поступил запрос, у него только родились дочки, и Костя принял решение в пользу семьи, чтобы не переезжать и остаться в России, – сказал Черных.

Какие могут быть обиды у Окулова на ЦСКА, если Костя в "Авангарде" заблистал со всей возможной яркостью. Скажем так: ЦСКА был трамплином к "Авангарду".
