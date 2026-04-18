Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Все выиграют от его назначения. СКА при нем воспитал много талантов для НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных России»

Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: все выиграют от назначения его тренером.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов положительно высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером «Динамо ».

45-летний Ротенберг является членом совета директоров московского клуба с июля 2025 года, а также главным тренером сборной «России 25».

«Если это назначение в итоге произойдет, думаю, от этого выиграют все. За время работы Романа Ротенберга в СКА было воспитано много молодых талантливых игроков для команд НХЛ , КХЛ , МХЛ и сборных команды России. Последний сезон Роман Борисович находился в динамовском клубе и видел всю работу изнутри, а самое главное – всех игроков и на тренировках, и в играх. Он как никто другой знает состав и их возможности. В этом его преимущество перед другими кандидатами.

И он четко знает, что надо делать, а работа предстоит большая. Надо резко омолодить состав – сейчас много игроков, кому за 30 – и при этом добиться результата. Современный хоккей требует очень много работы, причем на максимальной скорости, а для этого нужны молодые игроки», – сказал Крикунов.