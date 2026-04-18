  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Все выиграют от его назначения. СКА при нем воспитал много талантов для НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных России»
74

Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Все выиграют от его назначения. СКА при нем воспитал много талантов для НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных России»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов положительно высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером «Динамо». 

45-летний Ротенберг является членом совета директоров московского клуба с июля 2025 года, а также главным тренером сборной «России 25». 

«Если это назначение в итоге произойдет, думаю, от этого выиграют все. За время работы Романа Ротенберга в СКА было воспитано много молодых талантливых игроков для команд НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных команды России. Последний сезон Роман Борисович находился в динамовском клубе и видел всю работу изнутри, а самое главное – всех игроков и на тренировках, и в играх. Он как никто другой знает состав и их возможности. В этом его преимущество перед другими кандидатами.

И он четко знает, что надо делать, а работа предстоит большая. Надо резко омолодить состав – сейчас много игроков, кому за 30 – и при этом добиться результата. Современный хоккей требует очень много работы, причем на максимальной скорости, а для этого нужны молодые игроки», – сказал Крикунов.

Когда Овечкин завершит карьеру?16059 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМХЛ
сборная России U25
logoНХЛ
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Противно читать эту хрень.
Ответ Melnikov1968
И не читай. Я только заголовок прочитал и всё понятно и сразу в комменты пошёл)
Ответ Melnikov1968
Тут нужно просто за Крикунова порадоваться, видать пенсию подняли, "специальную", нужно отрабатывать, не многим в нашей стране так везёт...
Кстати текст тоже не читал, сразу понятно же всё)
Блин ну они хоть бы расписание составили, чо косяком то нализывать в один день. В очередь!p.s Хотелось бы список воспитанных талантов увидеть
Ответ Алексей Каракорум
Список засекречен от канадцев. Нельзя публиковать - сразу уведут!
Ответ Evgen Vynokurov
Демидофф
У меня слюни Крикунова через монитор потекли...
Крикунов превратился в одного из самых мерзких типов отечественного хоккея.
Ответ dem
Один из самых мерзких крикунов
Ответ dem
Он им всегда был. Просто мелет языком не неся никакой ответственности за свои слова
А вот подтянулись и старые языки … оно понятно … на одну пенсию особо не проживешь)
Когда это произойдет, я попрощаюсь с клубом.
Ответ Mixos Demid
В случае со ска, некоторые так и сделали. Немногие, к сожалению.
Как же это блевотно, что люди продаются!
Кого хоть этот мажор воспитал? Демидова и Никишина? Так их воспитывали московские (подмосковные) школы, а этот хмырь их просто стырил за деньги.
Все остальное- мерзкое вылизывание
Все соперники Динамо обязательно выиграют.
Одним конкурентом меньше.
Ответ карабашка
И даже Ска.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
