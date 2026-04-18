Щитов о «Динамо» Минск и Квартальнове: «Хоккей наполнен интригами. Руководство клуба знало, куда бить, уволило помощника тренера»

Щитов о Квартальнове и минском «Динамо»: хоккей наполнен интригами.

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о работе главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, заявив о конфликте между специалистом и руководством клуба.

Ранее минчане уступили «Ак Барсу» в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4. Сообщалось , что «Динамо» Минск не продлит контракт с Квартальновым.

«Налицо внутренний конфликт в клубе. Хоккей всегда наполнен интригами. Уволили помощника Квартальнова, и это не могло пройти бесследно для него. Квартальнов – тренер эмоциональный. В руководстве минского «Динамо» знали, куда бить. Они и ударили по помощнику.

Да, писали, что у него были не очень хорошие отношения с игроками. Но ведь он уже достаточно долгое время работал в команде. Это ударило и по главному тренеру. Квартальнов не хотел брать в команду Райана Спунера.

Такие вещи всегда должны согласовываться с главным тренером, ведь именно он определяет состав на игру, а не генеральный менеджер. Кроме того, было много слухов о том, что наставника команды уберут перед последней игрой с «Ак Барсом». В общем, чувствовалось, что внутри клуба нездоровая атмосфера.

Налицо отсутствие игры у легионеров и внутренний конфликт, под который они могли попасть. В последнем матче они побились, подрались и показали, что они не бесхарактерные. Но Казань все равно выиграла. Я думаю, что тренерам не всегда дают раскрыться, потому что существуют интриги», – сказал Щитов.