  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов о «Динамо» Минск и Квартальнове: «Хоккей наполнен интригами. Руководство клуба знало, куда бить, уволило помощника тренера»
0

Щитов о «Динамо» Минск и Квартальнове: «Хоккей наполнен интригами. Руководство клуба знало, куда бить, уволило помощника тренера»

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о работе главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, заявив о конфликте между специалистом и руководством клуба. 

Ранее минчане уступили «Ак Барсу» в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4. Сообщалось, что «Динамо» Минск не продлит контракт с Квартальновым. 

«Налицо внутренний конфликт в клубе. Хоккей всегда наполнен интригами. Уволили помощника Квартальнова, и это не могло пройти бесследно для него. Квартальнов – тренер эмоциональный. В руководстве минского «Динамо» знали, куда бить. Они и ударили по помощнику.

Да, писали, что у него были не очень хорошие отношения с игроками. Но ведь он уже достаточно долгое время работал в команде. Это ударило и по главному тренеру. Квартальнов не хотел брать в команду Райана Спунера.

Такие вещи всегда должны согласовываться с главным тренером, ведь именно он определяет состав на игру, а не генеральный менеджер. Кроме того, было много слухов о том, что наставника команды уберут перед последней игрой с «Ак Барсом». В общем, чувствовалось, что внутри клуба нездоровая атмосфера.  

Налицо отсутствие игры у легионеров и внутренний конфликт, под который они могли попасть. В последнем матче они побились, подрались и показали, что они не бесхарактерные. Но Казань все равно выиграла. Я думаю, что тренерам не всегда дают раскрыться, потому что существуют интриги», – сказал Щитов. 

Когда Овечкин завершит карьеру?16054 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey.ru
logoДинамо Минск
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
