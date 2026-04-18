Сушинский о КХЛ: «Восток всегда был сильнее Запада. На Западе есть гранды: ЦСКА, СКА и «Локомотив». На Востоке многих нельзя списывать со счетов»
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский, говоря о розыгрыше Кубка Гагарина, заявил, что команды Восточной конференции всегда были сильнее по сравнению с клубами Запада.
В текущем плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ в полуфинале сыграют «Авангард», «Ак Барс», «Металлург» и «Локомотив».
– Как вам второй раунд плей-офф КХЛ?
– Все понравилось: были хорошие интересные игры, борьба в сериях.
– Только серии закончились со счетом 4-1 и 4-0.
– Это уже результат. Накал борьбы-то был.
– В полуфиналах будут играть три команды Востока. Это доказывает, что он сильнее Запада?
– Да, всегда Восток был сильнее. На Западе есть такие гранды, как ЦСКА, СКА и «Локомотив», а на Востоке – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург» и еще много команд, которые нельзя списывать со счетов, – сказал Сушинский.