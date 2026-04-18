  • «Баффало» разместил билборд с цитатой Уитни, оценившего в 0% шансы клуба на выход в плей-офф: «Мы вернулись». Райан отреагировал: «Браво, невероятный троллинг»
«Баффало» разместил билборд с цитатой Уитни, оценившего в 0% шансы клуба на выход в плей-офф: «Мы вернулись». Райан отреагировал: «Браво, невероятный троллинг»

«Баффало» потроллил хейтеров в соцсети после выхода в плей-офф НХЛ.

«Баффало» в соцсетях ответил журналистам и болельщикам, которые утверждали, что клуб не выйдет в плей-офф НХЛ. 

Напомним, в этом сезоне «Сейбрс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли – впервые с 2011 года. 

Ранее бывший защитник клубов НХЛ и «Сочи», а ныне хоккейный аналитик Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets оценил шансы клуба на выход в плей-офф.

«Баффало не выйдет в плей-офф… 0,000%», – заявил Уитни

Клуб разместил в Баффало билборды с изображением Райана и его цитатой, ответив экс-игроку: «Мы вернулись». 

Уитни позднее отреагировал на это в подкасте Spittin’ Chiclets: «Браво. Браво. Просто невероятный троллинг – именно по отношению к тому, кто этого заслуживает, настоящему негодяю, то есть ко мне. Человеку, который не понимает, о чем говорит… Они сделали это идеально».

Сначала Уитни решил, что видео с билбордом – фэйк, пошутив: «Хороший ИИ».

Райан в подкасте вспомнил, что это не первый случай, когда клуб НХЛ отвечает на его заявления. В 2023 году «Вегас» перед первым матчем финала Кубка Стэнли опубликовал запись с прогнозом Уитни, в котором аналитик называл команду аутсайдером. В том сезоне «Голден Найтс» завоевали трофей.

«У меня уже сложилась репутация человека, после слов которого все происходит наоборот», – отметил Уитни.

Кроме этого, «Баффало» в соцсети опубликовал скрины старых твитов от фанатов и журналистов, не веривших в шансы «Сейбрс» на плей-офф, с посылом «пора платить по счетам». 

Изображение: соцсеть «Баффало». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Баффало»
Баффало самобытный город. Обожаю трансляции с их заснеженного американо футбольного стадиона.
Баффало самобытный город. Обожаю трансляции с их заснеженного американо футбольного стадиона.
Райан Уитни самобытный дурачок. Местный юродивый.
Несёт чушь, но все его любят
Баффало самобытный город. Обожаю трансляции с их заснеженного американо футбольного стадиона.
Под комментарии Рика Жаннере было всегда по особенному смотреть обзоры игр Баффало и полные трансляции матчей против Бостона
