«Баффало» разместил билборд с цитатой Уитни, оценившего в 0% шансы клуба на выход в плей-офф: «Мы вернулись». Райан отреагировал: «Браво, невероятный троллинг»

«Баффало» потроллил хейтеров в соцсети после выхода в плей-офф НХЛ.

«Баффало» в соцсетях ответил журналистам и болельщикам, которые утверждали, что клуб не выйдет в плей-офф НХЛ.

Напомним, в этом сезоне «Сейбрс» примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли – впервые с 2011 года.

Ранее бывший защитник клубов НХЛ и «Сочи», а ныне хоккейный аналитик Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets оценил шансы клуба на выход в плей-офф.

«Баффало не выйдет в плей-офф… 0,000%», – заявил Уитни

Клуб разместил в Баффало билборды с изображением Райана и его цитатой, ответив экс-игроку: «Мы вернулись».

Уитни позднее отреагировал на это в подкасте Spittin’ Chiclets: «Браво. Браво. Просто невероятный троллинг – именно по отношению к тому, кто этого заслуживает, настоящему негодяю, то есть ко мне. Человеку, который не понимает, о чем говорит… Они сделали это идеально».

Сначала Уитни решил, что видео с билбордом – фэйк, пошутив: «Хороший ИИ».

Райан в подкасте вспомнил, что это не первый случай, когда клуб НХЛ отвечает на его заявления. В 2023 году «Вегас» перед первым матчем финала Кубка Стэнли опубликовал запись с прогнозом Уитни, в котором аналитик называл команду аутсайдером. В том сезоне «Голден Найтс» завоевали трофей.

«У меня уже сложилась репутация человека, после слов которого все происходит наоборот», – отметил Уитни.

Кроме этого, «Баффало» в соцсети опубликовал скрины старых твитов от фанатов и журналистов, не веривших в шансы «Сейбрс» на плей-офф, с посылом «пора платить по счетам».

Изображение: соцсеть «Баффало».