Якушев за назначение Ротенберга тренером «Динамо»: «Клубу повезло, что есть его кандидатура. Команда бы только выиграла»
Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев считает, что «Динамо» повезло, так как у клуба есть возможность назначить Романа Ротенберга тренером.
45-летний Ротенберг является членом совета директоров «Динамо» с июля 2025 года.
«На мой взгляд, «Динамо» повезло, что есть кандидатура Романа Ротенберга. Этот человек предан хоккею, готов к постоянной работе, переживает за дело и отдает все силы и знания для развития хоккеистов.
Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются. Так что думаю, его назначение было бы правильным решением и нет сомнений в том, что динамовский клуб от этого бы только выиграл», – сказал Якушев.
Когда Овечкин завершит карьеру?16059 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются (с) Якушеву настолько нужны деньги, или что? Ну зачем пороть эту чушь несусветную?...
Предприимчивые старики. Плюшки никогда не лишние. )
Пенсии в стране нищенские...А тут лизнул - и живи не тужи!!!
Александр Сергеевич! Что с Вами?!
Старый хитрец неплох)) деньги не пахнут)
Почему действительно уважаемые люди прогибаются под это нечто? Чего не хватает в жизни?
устройства детей, внуков, внучатых племянников на "теплые" места. Когда нибудь, когда вскроется, все изрядно удивятся. Удивятся масштабам блевотной мерзости.
А чего удивляться ? Она на поверхности. Коллеги по цеху будут молчать , чтобы не впасть в немилость к новым хозяевам земли.
под разговоры про красную машину сгноит синюю
В какое замечательное время я живу! Себялюбивый тупой балбес с медицинским диагнозом участвует в управлении
В чем везение? Без карьеры хоккеиста, без достижений в качестве тренера, зато сынок-мажор нашего олигарха. Возьми тот же Сочи, приведи туда деньги отца, и сделай команду конкурентной - тогда ничего кроме уважения. А так пиявка, пытается присосаться к большим деньгам и проектам.
Как же это блевотно, что люди продаются!
Это просто старость....
Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич.....
Зачем мелочиться с каким-то Динамо? Назначьте Ротена тренером Ночной хоккейной лиги. Вы все там так умело расступались!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем