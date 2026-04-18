  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якушев за назначение Ротенберга тренером «Динамо»: «Клубу повезло, что есть его кандидатура. Команда бы только выиграла»
47

Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев считает, что «Динамо» повезло, так как у клуба есть возможность назначить Романа Ротенберга тренером. 

45-летний Ротенберг является членом совета директоров «Динамо» с июля 2025 года.

«На мой взгляд, «Динамо» повезло, что есть кандидатура Романа Ротенберга. Этот человек предан хоккею, готов к постоянной работе, переживает за дело и отдает все силы и знания для развития хоккеистов.

Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются. Так что думаю, его назначение было бы правильным решением и нет сомнений в том, что динамовский клуб от этого бы только выиграл», – сказал Якушев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoДинамо Москва
logoАлександр Якушев
logoЧемпионат.com
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются (с) Якушеву настолько нужны деньги, или что? Ну зачем пороть эту чушь несусветную?...
Ответ Bartez1986
Предприимчивые старики. Плюшки никогда не лишние. )
Ответ Bartez1986
Пенсии в стране нищенские...А тут лизнул - и живи не тужи!!!
Александр Сергеевич! Что с Вами?!
Старый хитрец неплох)) деньги не пахнут)
Почему действительно уважаемые люди прогибаются под это нечто? Чего не хватает в жизни?
Ответ Николай Викторо
устройства детей, внуков, внучатых племянников на "теплые" места. Когда нибудь, когда вскроется, все изрядно удивятся. Удивятся масштабам блевотной мерзости.
Ответ KONTUR
А чего удивляться ? Она на поверхности. Коллеги по цеху будут молчать , чтобы не впасть в немилость к новым хозяевам земли.
под разговоры про красную машину сгноит синюю
В какое замечательное время я живу! Себялюбивый тупой балбес с медицинским диагнозом участвует в управлении
В чем везение? Без карьеры хоккеиста, без достижений в качестве тренера, зато сынок-мажор нашего олигарха. Возьми тот же Сочи, приведи туда деньги отца, и сделай команду конкурентной - тогда ничего кроме уважения. А так пиявка, пытается присосаться к большим деньгам и проектам.
Как же это блевотно, что люди продаются!
Ответ Евгений Исаев
Это просто старость....
Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич.....
Зачем мелочиться с каким-то Динамо? Назначьте Ротена тренером Ночной хоккейной лиги. Вы все там так умело расступались!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
