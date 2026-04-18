Якушев за назначение Ротенберга тренером «Динамо»: «Клубу повезло, что есть его кандидатура. Команда бы только выиграла»

Якушев о «Динамо»: клубу повезло, что можно назначить Ротенберга тренером.

Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев считает, что «Динамо » повезло, так как у клуба есть возможность назначить Романа Ротенберга тренером.

45-летний Ротенберг является членом совета директоров «Динамо » с июля 2025 года.

«На мой взгляд, «Динамо» повезло, что есть кандидатура Романа Ротенберга. Этот человек предан хоккею, готов к постоянной работе, переживает за дело и отдает все силы и знания для развития хоккеистов.

Он очень уважаемый специалист, его цитируют, к нему прислушиваются. Так что думаю, его назначение было бы правильным решением и нет сомнений в том, что динамовский клуб от этого бы только выиграл», – сказал Якушев.