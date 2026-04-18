Никита Щитов: «Радулов – лакмусовая бумажка советской школы подготовки. Это лучший игрок плей-офф. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой»

Никита Щитов: Радулов – лакмусовая бумажка советской школы подготовки.

Бывший игрок клубов FONBET КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос о том, кто сильнее всего поразил его в двух первых раундах Кубка Гагарина.

«Мне очень нравится игра Александра Радулова . Он в свои 39 лет не уступает ни в чем молодым. Я видел, как он из силовой борьбы отдавал пас партнеру по команде на выход один на один.

Радулов постоянно держит силовую борьбу, он заряжен и мотивирован. Кроме того, он играет дисциплинированно и с пользой. На него ходят зрители.

Александр Радулов – это лакмусовая бумажка старой советской школы подготовки. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой. Для меня это лучший игрок плей-офф», – сказал Щитов.

В регулярном чемпионате Радулов набрал 52 (21+31) очка в 64 матчах за «Локомотив » при полезности «плюс 31». В плей-офф у 39-летнего форварда 4+6 за 9 игр при полезности «плюс 3».

