Никита Щитов: «Радулов – лакмусовая бумажка советской школы подготовки. Это лучший игрок плей-офф. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой»

Бывший игрок клубов FONBET КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос о том, кто сильнее всего поразил его в двух первых раундах Кубка Гагарина.

«Мне очень нравится игра Александра Радулова. Он в свои 39 лет не уступает ни в чем молодым. Я видел, как он из силовой борьбы отдавал пас партнеру по команде на выход один на один.

Радулов постоянно держит силовую борьбу, он заряжен и мотивирован. Кроме того, он играет дисциплинированно и с пользой. На него ходят зрители.

Александр Радулов – это лакмусовая бумажка старой советской школы подготовки. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой. Для меня это лучший игрок плей-офф», – сказал Щитов.

В регулярном чемпионате Радулов набрал 52 (21+31) очка в 64 матчах за «Локомотив» при полезности «плюс 31». В плей-офф у 39-летнего форварда 4+6 за 9 игр при полезности «плюс 3».

Сушинский о полуфинале «Локомотив» – «Авангард»: «Хартли уже точно изучил Буше. Фаворита выделить невозможно, две равные команды. Будет решать коллективная работа и дисциплина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
Ему 4 года было, когда СССР распался. Какая там советская подготовка?)
Ответ Игорь Новиков
А какая тогда школа была в 1991-м?
Не открою секрета, если скажу, что советская школа подготовки как базовая существовала вплоть до конца нулевых.
Ответ Дмитрий К1986
хм... а нам постоянно говорили, что именно в девяностые было просрано всё советское наследие, в том числе и хоккей. а ты утверждаешь, что в нулевые, т.е. при действующем президенте. ты в курсе, что по действующей концепции такое заявление суть ересь? )))
Причем тут советское , он просто сам по себе такой, настоящий спортсмен
Просто это игрок уровня звезды НХЛ, не знаю, причём тут СССР
Ответ Kaiki
А какими регалиями из НХЛ сия звезда может похвастаться?
Ответ Kaiki
Там же русским языком для особо одаренных написано - пример советской школы подготовки.
Хартли о 4:0 и победе в серии 4-0: «Салават» вышел как на последний бой, но «Локомотив» сыграл хорошо и был достоин победы. Радулов в 40 лет работает больше всех, поэтому и такие результаты»
14 апреля, 18:45
39-летний Радулов набрал 10 очков в 9 матчах плей-офф. У форварда «Локомотива» 1+2 в 4-й игре с «Салаватом»
14 апреля, 16:57Видео
Плющев о судействе в КХЛ: «Мы приучены к двойным стандартам. На Кузнецове удаление пропускается, тут же на Радулове выписывается штраф по максимуму. Анархия!»
13 апреля, 18:04
Рекомендуем
Главные новости
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
14 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
58 минут назад
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
сегодня, 07:40
Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й
сегодня, 07:25
Кучеров делит 49-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (54). Среди россиян он 3-й, среди действующих игроков лиги – 7-й
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
27 минут назадLive
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
29 минут назад
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
37 минут назад
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:25
Рекомендуем