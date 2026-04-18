У «Колорадо» лучшее меньшинство в регулярке НХЛ – 84,6%. «Чикаго» и «Тампа» – в топ-3, «Питтсбург» – 6-й, «Вашингтон» – 14-й, «Эдмонтон» – 20-й, «Оттава» – 29-я, «Лос-Анджелес» – 30-й

«Колорадо » стал лучшей командой минувшего регулярного чемпионата НХЛ по игре в меньшинстве – 84,6% эффективности.

Худшая клуб лиги по этому показателю («Ванкувер») нейтрализовывал большинство соперника в 71,5% случаев.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Колорадо» – 84,6%;

2. «Чикаго » – 83,6%;

3. «Тампа-Бэй » – 82,6%;

4. «Баффало » – 81,9%;

5. «Нэшвилл » – 81,7%;

6-7. «Питтсбург » – 81,4%;

6-7. «Вегас » – 81,4%;

8. «Торонто » – 81,2%;

9. «Флорида » – 81,0%;

10. «Айлендерс » – 80,8%;

11. «Каролина » – 80,5%;

12. «Калгари » – 80,4%;

13. «Даллас » – 80,3%;

14. «Вашингтон » – 80,1%;

15. «Рейнджерс » – 79,9%;

16. «Миннесота » – 79,8%;

17. «Нью-Джерси » – 79,3%;

18. «Монреаль » – 78,2%;

19. «Юта» – 78,1%;

20. «Эдмонтон » – 77,8%;

21-22. «Виннипег » – 77,6%;

21-22. «Филадельфия » – 77,6%;

23. «Детройт » – 77,1%;

24. «Бостон » – 77,0%;

25. «Сент-Луис » – 76,7%;

26-27. «Сан-Хосе » – 76,4%;

26-27. «Анахайм » – 76,4%;

28. «Коламбус » – 76,0%;

29. «Оттава » – 75,7%;

30. «Лос-Анджелес » – 74,6%;

31. «Сиэтл » – 72,2%;

32. «Ванкувер » – 71,5%.

