  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У «Колорадо» лучшее меньшинство в регулярке НХЛ – 84,6%. «Чикаго» и «Тампа» – в топ-3, «Питтсбург» – 6-й, «Вашингтон» – 14-й, «Эдмонтон» – 20-й, «Оттава» – 29-я, «Лос-Анджелес» – 30-й
6

У «Колорадо» лучшее меньшинство в регулярке НХЛ – 84,6%. «Чикаго» и «Тампа» – в топ-3, «Питтсбург» – 6-й, «Вашингтон» – 14-й, «Эдмонтон» – 20-й, «Оттава» – 29-я, «Лос-Анджелес» – 30-й

У «Колорадо» лучшее меньшинство в минувшей регулярке НХЛ.

«Колорадо» стал лучшей командой минувшего регулярного чемпионата НХЛ по игре в меньшинстве – 84,6% эффективности.

Худшая клуб лиги по этому показателю («Ванкувер») нейтрализовывал большинство соперника в 71,5% случаев.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Колорадо» – 84,6%;

2. «Чикаго» – 83,6%;

3. «Тампа-Бэй» – 82,6%;

4. «Баффало» – 81,9%;

5. «Нэшвилл» – 81,7%;

6-7. «Питтсбург» – 81,4%;

6-7. «Вегас» – 81,4%;

8. «Торонто» – 81,2%;

9. «Флорида» – 81,0%;

10. «Айлендерс» – 80,8%;

11. «Каролина» – 80,5%;

12. «Калгари» – 80,4%;

13. «Даллас» – 80,3%;

14. «Вашингтон» – 80,1%;

15. «Рейнджерс» – 79,9%;

16. «Миннесота» – 79,8%;

17. «Нью-Джерси» – 79,3%;

18. «Монреаль» – 78,2%;

19. «Юта» – 78,1%;

20. «Эдмонтон» – 77,8%;

21-22. «Виннипег» – 77,6%;

21-22. «Филадельфия» – 77,6%;

23. «Детройт» – 77,1%;

24. «Бостон» – 77,0%;

25. «Сент-Луис» – 76,7%;

26-27. «Сан-Хосе» – 76,4%;

26-27. «Анахайм» – 76,4%;

28. «Коламбус» – 76,0%;

29. «Оттава» – 75,7%;

30. «Лос-Анджелес» – 74,6%;

31. «Сиэтл» – 72,2%;

32. «Ванкувер» – 71,5%.

Кучеров захотел третий кубок, «Колорадо» сильно против. Большой рейтинг силы перед плей-офф НХЛ

Когда Овечкин завершит карьеру?16059 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoЧикаго
logoКолорадо
logoБаффало
logoПиттсбург
logoФлорида
logoТоронто
logoВегас
logoНэшвилл
logoВашингтон
logoДаллас
logoАйлендерс
logoКаролина
logoКалгари
logoРейнджерс
logoМиннесота
logoНью-Джерси
logoМонреаль
logoЭдмонтон
logoДетройт
logoБостон
logoСент-Луис
logoФиладельфия
logoВиннипег
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoЛос-Анджелес
logoАнахайм
logoОттава
logoВанкувер
logoСиэтл
logoНХЛ
рейтинги
logoЮта
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эвс в этом году пропустили, наверно, в большинстве больше, чем в меньшинстве.

В каждой шутке доля шутки, на секунду )) Таких голов было очень много.
Ответ AndyRad93
Эвс в этом году пропустили, наверно, в большинстве больше, чем в меньшинстве. В каждой шутке доля шутки, на секунду )) Таких голов было очень много.
Ты не смотрел матчи Вашингтона, который умудрялся за одно большинство пропускать по 2 шайбы
Ответ AndyRad93
Эвс в этом году пропустили, наверно, в большинстве больше, чем в меньшинстве. В каждой шутке доля шутки, на секунду )) Таких голов было очень много.
45 забросили и 13 пропустили.
Колорадо возможно даже лучше чем чемпионский ) топ защита , топ нападение да еще и на воротах норм все. Не пойму как они вообще в бюджет уложились такую команду )
Ответ Lokomotiv__1992
Колорадо возможно даже лучше чем чемпионский ) топ защита , топ нападение да еще и на воротах норм все. Не пойму как они вообще в бюджет уложились такую команду )
Чуть не уложились.
Iron man "неожиданно" сыграл больше 10 матчей 😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин, Таварес, Макдона, Джек Хьюз, Ларкин – в списке претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Приз НХЛ вручают за лидерские качества и благотворительность
10 апреля, 15:58
Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн – в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею
8 апреля, 15:02
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
9 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
15 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
36 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
55 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
21 минуту назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем