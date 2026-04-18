У «Колорадо» лучшее меньшинство в регулярке НХЛ – 84,6%. «Чикаго» и «Тампа» – в топ-3, «Питтсбург» – 6-й, «Вашингтон» – 14-й, «Эдмонтон» – 20-й, «Оттава» – 29-я, «Лос-Анджелес» – 30-й
«Колорадо» стал лучшей командой минувшего регулярного чемпионата НХЛ по игре в меньшинстве – 84,6% эффективности.
Худшая клуб лиги по этому показателю («Ванкувер») нейтрализовывал большинство соперника в 71,5% случаев.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Колорадо» – 84,6%;
2. «Чикаго» – 83,6%;
3. «Тампа-Бэй» – 82,6%;
4. «Баффало» – 81,9%;
5. «Нэшвилл» – 81,7%;
6-7. «Питтсбург» – 81,4%;
6-7. «Вегас» – 81,4%;
8. «Торонто» – 81,2%;
9. «Флорида» – 81,0%;
10. «Айлендерс» – 80,8%;
11. «Каролина» – 80,5%;
12. «Калгари» – 80,4%;
13. «Даллас» – 80,3%;
14. «Вашингтон» – 80,1%;
15. «Рейнджерс» – 79,9%;
16. «Миннесота» – 79,8%;
17. «Нью-Джерси» – 79,3%;
18. «Монреаль» – 78,2%;
19. «Юта» – 78,1%;
20. «Эдмонтон» – 77,8%;
21-22. «Виннипег» – 77,6%;
21-22. «Филадельфия» – 77,6%;
23. «Детройт» – 77,1%;
24. «Бостон» – 77,0%;
25. «Сент-Луис» – 76,7%;
26-27. «Сан-Хосе» – 76,4%;
26-27. «Анахайм» – 76,4%;
28. «Коламбус» – 76,0%;
29. «Оттава» – 75,7%;
30. «Лос-Анджелес» – 74,6%;
31. «Сиэтл» – 72,2%;
32. «Ванкувер» – 71,5%.
