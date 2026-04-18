Сушинский о чемпионстве «Авангарда» в 2021-м: «Тогда развалился ледовый дворец – это форс-мажор и несчастье. Победили в Балашихе, если удастся выиграть в Омске – будет супер»
Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский будет болеть за омский клуб в оставшейся части Кубка Гагарина. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в полуфинальной серии.
– Кого бы вы называли фаворитами полуфинала плей-офф КХЛ?
– Это полуфиналы, четыре лучших команды. Какие здесь фавориты?
– Вы будете болеть за «Авангард»?
– Да.
– За счет чего «Авангард» может завоевать Кубок?
– За счет тренерской работы и слаженной работы коллектива. У команды хороший вратарь, и если игроки не будут ошибаться, то все сложится. У «Авангарда» хорошие шансы.
– «Авангарду» важно выиграть Кубок Гагарина, играя в Омске? В 2021 году он побеждал, когда базировался в Балашихе.
– Я не вижу смысл разделять «Авангард», который играл в Балашихе и который играл в Омске. Тогда так сложилась ситуация – развалился ледовый дворец. Это форс-мажор и несчастье. Никто не планировал никуда переезжать. И так случилось, что победили в Балашихе.
Если еще удастся выиграть Кубок Гагарина в Омске, то будет супер, – сказал Сушинский.
