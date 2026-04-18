Сушинский о чемпионстве «Авангарда» в 2021-м: «Тогда развалился ледовый дворец – это форс-мажор и несчастье. Победили в Балашихе, если удастся выиграть в Омске – будет супер»

Сушинский о чемпионстве «Авангарда» в 2021-м: тогда развалился ледовый дворец.

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский будет болеть за омский клуб в оставшейся части Кубка Гагарина. «Авангард» встретится с «Локомотивом » в полуфинальной серии.

– Кого бы вы называли фаворитами полуфинала плей-офф КХЛ?

– Это полуфиналы, четыре лучших команды. Какие здесь фавориты?

– Вы будете болеть за «Авангард»?

– Да.

– За счет чего «Авангард» может завоевать Кубок?

– За счет тренерской работы и слаженной работы коллектива. У команды хороший вратарь, и если игроки не будут ошибаться, то все сложится. У «Авангарда » хорошие шансы.

– «Авангарду» важно выиграть Кубок Гагарина, играя в Омске? В 2021 году он побеждал, когда базировался в Балашихе.

– Я не вижу смысл разделять «Авангард», который играл в Балашихе и который играл в Омске. Тогда так сложилась ситуация – развалился ледовый дворец. Это форс-мажор и несчастье. Никто не планировал никуда переезжать. И так случилось, что победили в Балашихе.

Если еще удастся выиграть Кубок Гагарина в Омске, то будет супер, – сказал Сушинский.

Сушинский о полуфинале «Локомотив» – «Авангард»: «Хартли уже точно изучил Буше. Фаворита выделить невозможно, две равные команды. Будет решать коллективная работа и дисциплина»