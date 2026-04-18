Немировски об Овечкине: «Отыграет еще минимум сезон в НХЛ, а «Вашингтон» выйдет в следующий плей‑офф. Его дети с удовольствием смотрят на игру отца»

Немировски об Овечкине: отыграет еще минимум сезон в НХЛ.

Экс-хоккеист и тренер клубов FONBET КХЛ Дэвид Немировски оценил шансы Александра Овечкина на продолжение карьеры в НХЛ.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном ». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.

«Я думаю, Овечкин отыграет еще один сезон в НХЛ. Думаю, «Вашингтон» выйдет в плей‑офф в следующем сезоне с ним в составе.

Его дети становятся старше, и вы можете видеть, как они на трибунах с удовольствием смотрят, как их отец играет в НХЛ. Поэтому мой прогноз – он как минимум отыграет еще один сезон в НХЛ», – сказал Немировски.

