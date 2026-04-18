37-летний Тэйвс о карьере: «С удовольствием остался бы в «Виннипеге», если решу продолжать. В этом сезоне я был далек от собственных ожиданий»

37-летний Тэйвс о карьере: остался бы в «Виннипеге», если решу продолжать.

37-летний форвард «Виннипега » Джонатан Тэйвс заявил, что хотел бы остаться в клубе на следующий сезон.

Минувший регулярный чемпионат стал для него первым после пропуска двух сезонов из-за болезни. Тэйвс провел все 82 матча и набрал 29 (11+18) очков при полезности «минус 20» и 14:29 в среднем на льду.

«Мне очень понравилось быть частью команды. Если я решу продолжать в следующем сезоне, то с удовольствием остался бы в «Виннипеге», но мы будем решать проблемы по мере их возникновения.

Я очень рад и горд, что осуществил мечту снова играть в НХЛ, но у меня есть определенные ожидания относительно того, каким игроком я хочу быть. К сожалению, я был далек от них.

Мы не достигли своей цели. Я мечтал сыграть в плей-офф, но этого не произошло», – сказал Тэйвс.