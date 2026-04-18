  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. В России к этому другое отношение, я придерживаюсь традиционных ценностей». Российский вратарь «Торонто Марлис» Пекса об акции
«Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. В России к этому другое отношение, я придерживаюсь традиционных ценностей». Российский вратарь «Торонто Марлис» Пекса об акции

Российский вратарь «Торонто Марлис», фарм-клуба «Торонто» в АХЛ, Вячеслав Пекса не поддержал бы ЛГБТ*-акцию на матчах в Северной Америке.

– В НХЛ любят радужные джерси, ленты и тому подобное. Ваня Проворов как-то отказался надевать ЛГБТ*-майку, объяснив это тем, что ему не позволяет религия. Как ты к таким акциям относишься?

– Я солидарен с земляком. Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. Сказал бы: «Спасибо, но нет».

В России к этому другое отношение. Я придерживаюсь традиционных ценностей, как меня воспитали. Я считаю, это правильно, – сказал Пекса.

* – движение ЛГБT в России признано экстремистским и запрещено.

Пекса о фарме «Торонто»: «Путина с Трампом тут обсуждают. Над главой США смеются, его воспринимают как шоумена. В России тоже смеются, но больше верят его словам, чем американцы»

Когда Овечкин завершит карьеру?16057 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoВячеслав Пекса
logoТоронто Марлис
logoАХЛ
logoНХЛ
logoТоронто
игровая форма
logoИван Проворов
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ fedor2026turin
Мужик!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это нормально , их борьба 🫠
Ничего не должно быть обязаловкой
Ответ ulysses24
Комментарий скрыт
Ответ K Investor
Комментарий скрыт
«Человек, не способный освоить правописание тся/ться, скорее всего, нечистоплотен и в быту”(с)
Судя по количеству минусов присутствие заднеприводных на ветке зашкаливает.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Одно слово - румыны!
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Тут смотрю заднеприводные есть, минусуют))
Ответ Vlad71080
Один вот под тобой отписался
Ответ Растин Кол
это был смелый каминг-аут))
Всякая акция должна быть добровольной, но в свободном западе есть "это другое". Я не конкретно об этой ситуации, были примеры в чемпионатах по футболу Франции и Германии когда спортсмена убирали из состава, в Германии кажется штрафовали
Ответ Ernest Imamov
Во Франции штрафуют и убирают из состава до сих пор.
Так, обращаюсь к Киркорову, Баскову, Билану, Лазареву и прочим: хватит нас, натуралов, минусовать
Эти ЛГТБ всегда требуют поддержки. Знают, что нормальные люди этого делать не станут. Вот почему человек имеющий семью с двумя или тремя детьми станет их поддерживать?
Ответ Melnikov1968
Комментарий скрыт
Ответ Everythingsok
Комментарий скрыт
Не встречал таких семей.
"- Вася, ты как в больницу попал?
- Иду парком, у фонтана мужики обнимаются. Спрашиваю - это гей- парад?
Оказалось день ВДВ".
традиционные ценности - это подругу великом хреначить?)
Ответ slow focus
Ты думаешь, что у радужных нет такого что ли ? Они орхидеи только друг другу дарят и поют серенады ?
Ответ slow focus
в однополых отношениях, особенно женских, очень высокий процент домашнего насилия
а просто, от своего имени, отказаться можно, не ссылаясь на Россию, религиозные убеждения и традиционные ценности?
Ответ Б.И.С.
За свое настоящее мнение там просто посадят, поэтому нужно повторять мантру Проворова, раз он таким образом от этих бесов отбился)
Ответ Б.И.С.
Тебя напрягает что человек любит свою родину , религию и ценности ?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пекса о фарме «Торонто»: «Путина с Трампом тут обсуждают. Над главой США смеются, его воспринимают как шоумена. В России тоже смеются, но больше верят его словам, чем американцы»
13 апреля, 11:40
Ахтямов отразил 39 из 44 бросков в игре с «Айлендерс». Вратарь «Торонто» впервые вышел в старте в матче НХЛ
10 апреля, 04:25
Ахтямов отразил 19 из 20 бросков в матче АХЛ с «Бельвилем». Вратарь «Торонто Марлис» делит 3-е место в лиге по победам (13), лидирует Косса из фарма «Детройта» (17 в 19 играх)
10 января, 03:22
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
9 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
15 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
36 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
55 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
21 минуту назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем