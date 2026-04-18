«Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. В России к этому другое отношение, я придерживаюсь традиционных ценностей». Российский вратарь «Торонто Марлис» Пекса об акции
Российский вратарь «Торонто Марлис», фарм-клуба «Торонто» в АХЛ, Вячеслав Пекса не поддержал бы ЛГБТ*-акцию на матчах в Северной Америке.
– В НХЛ любят радужные джерси, ленты и тому подобное. Ваня Проворов как-то отказался надевать ЛГБТ*-майку, объяснив это тем, что ему не позволяет религия. Как ты к таким акциям относишься?
– Я солидарен с земляком. Я не готов надевать ЛГБТ*-джерси. Сказал бы: «Спасибо, но нет».
В России к этому другое отношение. Я придерживаюсь традиционных ценностей, как меня воспитали. Я считаю, это правильно, – сказал Пекса.
* – движение ЛГБT в России признано экстремистским и запрещено.
Пекса о фарме «Торонто»: «Путина с Трампом тут обсуждают. Над главой США смеются, его воспринимают как шоумена. В России тоже смеются, но больше верят его словам, чем американцы»
