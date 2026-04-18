Черкас о Кубке Гагарина: «Восток сейчас сильнее Запада. ЦСКА, СКА и «Спартак» опустились вниз, а «Северсталь» не оправдала надежд»

Черкас о Кубке Гагарина: Восток сейчас сильнее Запада.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о составе полуфиналов Кубка Гагарина.

В третий раунд плей-офф FONBET КХЛ вышли три команды из Восточной конференции («Металлург », «Авангард » и «Ак Барс ») и одна – из Западной («Локомотив»).

«На Западе произошли метаморфозы. Те команды, которые регулярно были лидерами, ЦСКА , СКА, «Спартак », опустились вниз, а «Северсталь», минское «Динамо» пошли вверх. И вот «Северсталь» надежд никаких не оправдала в плей-офф.

Восток сейчас сильнее Запада, это нужно признать», – сказал Черкас.

В Кубке Гагарина у Востока 8 полуфиналистов за 3 года перекрестного плей-офф, у Запада – 4. Трижды это был «Локомотив»