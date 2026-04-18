Агент Черных об Аймурзине: «Есть огромное желание попробовать себя в НХЛ. Заинтересованность присутствует, общаемся с клубами»
Агент Александр Черных, представляющий интересы Данила Аймурзина, сообщил, что игрок «Северстали» хочет продолжить карьеру в Северной Америке.
Ранее сообщалось, что 24-летний форвард может подписать контракт с «Филадельфией».
– Действительно ли Аймурзин склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в НХЛ?
– Да, мы сейчас общаемся с клубами, и как только будет четкое понимание из‑за океана – будет принято решение. На сегодняшний день стопроцентного решения нет, но есть огромное желание попробовать себя в НХЛ.
– Насколько большая заинтересованность в Аймурзине у клубов НХЛ?
– Не такая большая, как была в свое время в Цыплакове и Шабанове. Но есть из чего выбрать, заинтересованность присутствует, – сказал Черных.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Аймурзин набрал 46 (15+31) очков в 69 матчах при полезности «минус 7» и 18:10 в среднем на льду.