Экс-игрок «Трактора» и «Ак Барса» Кэмпфер возглавил сборную Кубы. Команда сыграет на Кубке Латинской Америки

Экс-игрок «Трактора» и «Ак Барса» Кэмпфер возглавил сборную Кубы.

Бывший защитник «Трактора », «Ак Барса » и клубов НХЛ Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы.

Его помощниками назначены чемпион NCAA-2013 Трент Руффоло и экс-игрок АХЛ Скутер Вон.

«Этот штаб привнесет опыт, лидерские качества и нацеленность на победу. Мы продолжаем строить нечто особенное. Мы не просто развиваем хоккей, а меняем отношение к нему», – сказано в заявлении.

Команда сыграет на Кубке Латинской Америки (Latam Cup), который ежегодно проходит на базе «Флориды». На него регулярно приглашают участников из местных национальных сообществ. В прошлом турнире приняли участие Греция, Мексика, Аргентина, Колумбия, Пуэрто-Рико и Армения.

Куба не входит в число членов ИИХФ.

