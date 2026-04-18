Экс-игрок «Трактора» и «Ак Барса» Кэмпфер возглавил сборную Кубы. Команда сыграет на Кубке Латинской Америки
Бывший защитник «Трактора», «Ак Барса» и клубов НХЛ Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы.
Его помощниками назначены чемпион NCAA-2013 Трент Руффоло и экс-игрок АХЛ Скутер Вон.
«Этот штаб привнесет опыт, лидерские качества и нацеленность на победу. Мы продолжаем строить нечто особенное. Мы не просто развиваем хоккей, а меняем отношение к нему», – сказано в заявлении.
Команда сыграет на Кубке Латинской Америки (Latam Cup), который ежегодно проходит на базе «Флориды». На него регулярно приглашают участников из местных национальных сообществ. В прошлом турнире приняли участие Греция, Мексика, Аргентина, Колумбия, Пуэрто-Рико и Армения.
Куба не входит в число членов ИИХФ.
Узбекистан побил рекорд по голам на ЧМ в дивизионе III B – 88 за 4 игры. Предыдущий был у Кыргызстана – 76 шайб за 5 матчей в 2023-м
На базе Амура можно турнир для сборных Монголии,Новой Зеландии,Северной Кореи,Индии и Тайланда организовать...Великий кубок Востока.
Почему-то вспомнилась кулстори, как во время ЧМ-18 армяне знакомились с девушками, выдавая себя за аргентинцев.