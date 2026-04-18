Экс-игрок «Трактора» и «Ак Барса» Кэмпфер возглавил сборную Кубы. Команда сыграет на Кубке Латинской Америки

Бывший защитник «Трактора», «Ак Барса» и клубов НХЛ Стивен Кэмпфер стал главным тренером сборной Кубы.

Его помощниками назначены чемпион NCAA-2013 Трент Руффоло и экс-игрок АХЛ Скутер Вон.

«Этот штаб привнесет опыт, лидерские качества и нацеленность на победу. Мы продолжаем строить нечто особенное. Мы не просто развиваем хоккей, а меняем отношение к нему», – сказано в заявлении.

Команда сыграет на Кубке Латинской Америки (Latam Cup), который ежегодно проходит на базе «Флориды». На него регулярно приглашают участников из местных национальных сообществ. В прошлом турнире приняли участие Греция, Мексика, Аргентина, Колумбия, Пуэрто-Рико и Армения.

Куба не входит в число членов ИИХФ.

Узбекистан побил рекорд по голам на ЧМ в дивизионе III B – 88 за 4 игры. Предыдущий был у Кыргызстана – 76 шайб за 5 матчей в 2023-м

Когда Овечкин завершит карьеру?16057 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Кубинско-Американской хоккейной организации
На базе Амура можно турнир для сборных Монголии,Новой Зеландии,Северной Кореи,Индии и Тайланда организовать...Великий кубок Востока.
Хорошо хоть не на американской военной базе).
Тайланд сложит мозайку и выйграет
Ну и нахрена такие заголовки? Какая это сборная Кубы? Для чего это публикуется? В России из местных землячеств можно минимум сотню сборных разных стран слепить и кубки организовать. Пусть Ротенберг займётся.
Кузю тоже можно назначить ГТ Колумбии)
Проффи уже как не крути... да и по статусу подойдёт!
Будет играть со сборной Тринидада из Могучих утят 2 ???
Армяне с греками, что там забыли 🤣🤣
Армян-то в Штатах до фига, и в хоккей они играют. Более того, есть очень даже реальная сборная, которая на ЧМ дать шума успела)
Да вообще фиолетово как и где играет сборная Армении. В тексте написано про Кубок Латинской Америки, отсюда мой комментарий выше
Почему-то вспомнилась кулстори, как во время ЧМ-18 армяне знакомились с девушками, выдавая себя за аргентинцев.
🤣🤣👍
Тут без авторитетного мнения spain-hockey никак.
