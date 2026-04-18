Форвард «Рейнджерс» Трочек пропустил месяц из-за легочной инфекции: «Я думал, что умираю, было очень страшно. Мне устанавливали трубки в грудь, чтобы удалить жидкость»
Форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек рассказал, что пропустил месяц регулярного чемпионата НХЛ из-за легочной инфекции, которая усугубилась после удара клюшкой в область спины.
32-летний американец досрочно завершил матч с «Баффало» в ночь с 9 на 10 октября. Клуб сообщил, что у нападающего травма верхней части тела. Он не участвовал в играх до 11 ноября.
«Какая бы жидкость ни была в моих легких, она была похожа на пузырьки. Видимо, пузырек лопнул: жидкость распространилась, мне стало намного хуже.
Мне пришлось сделать операцию по ее удалению – устанавливали дренажные трубки в грудную клетку, что-то в этом роде. Было очень страшно. Я думал, что умираю», – сказал Трочек.
В минувшей регулярке Трочек набрал 53 (16+37) очка за 67 матчей при полезности «минус 16».
