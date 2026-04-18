Марат Хайруллин выложил старое фото с Кузнецовым: «Похожи эти салаги на двух игроков КХЛ?»

Марат Хайруллин выложил старое фото с Евгением Кузнецовым.

Форвард СКА Марат Хайруллин выложил фото с нападающим «Салавата Юлаева» Евгением Кузнецовым .

«Похожи эти салаги на двух игроков КХЛ?))

Никогда не фотографировался с хоккеистами и почему-то в детстве не было каких-то кумиров. Всегда хотелось быть собой.

На фото мой первый сезон в МХЛ, мы с другом ходили на матч. Он, кстати, фоткался вообще со всеми игроками, дожидался их. И вот это моя первая и единственная фотография с кем-то из ребят», – написал Хайруллин.

Хайруллин дебютировал в Olimpbet МХЛ в регулярном чемпионате-2013/14 за «Олимпию» из Кирово-Чепецка. Для Кузнецова это был последний сезон за «Трактор » в FONBET КХЛ перед отъездом в «Вашингтон».

Фото: t.me/khairullin61