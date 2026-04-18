Мэттьюс о возможном обмене из «Торонто»: «Не обращаю внимания на разговоры. Не могу предсказать будущее, но я сосредоточен на команде»
Мэттьюс о возможном обмене из «Торонто»: не обращаю внимания на разговоры.
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал слухи о возможном обмене из клуба.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний форвард набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он будет получать по 13,25 млн долларов в год до 30 июня 2028 года.
«Всегда есть шум и разговоры. Я не обращаю внимания на все это. Я сосредоточен на себе, на команде и на том, чтобы быть частью решения.
Я не могу предсказать будущее. Должны быть предприняты определенные шаги, в клубе будут новый менеджмент. Я действительно не знаю», – сказал Мэттьюс.
«Торонто» занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в Кубок Стэнли.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Чувствуется,что Остон очень даже не против свалить из Торонто.
Чувствуется,что Остон очень даже не против свалить из Торонто.
ана, вместо петтерсена в ванкувер
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем