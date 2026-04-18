Мэттьюс о возможном обмене из «Торонто»: «Не обращаю внимания на разговоры. Не могу предсказать будущее, но я сосредоточен на команде»

Мэттьюс о возможном обмене из «Торонто»: не обращаю внимания на разговоры.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс прокомментировал слухи о возможном обмене из клуба.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний форвард набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он будет получать по 13,25 млн долларов в год до 30 июня 2028 года.

«Всегда есть шум и разговоры. Я не обращаю внимания на все это. Я сосредоточен на себе, на команде и на том, чтобы быть частью решения.

Я не могу предсказать будущее. Должны быть предприняты определенные шаги, в клубе будут новый менеджмент. Я действительно не знаю», – сказал Мэттьюс.

«Торонто» занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в Кубок Стэнли.

«Торонто» уволил генменеджера Треливинга