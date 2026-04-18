«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN. «Эдмонтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Баффало» делит 5-е место

«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN.

ESPN назвал главных претендентов на Кубок Стэнли. 24 журналиста проголосовали за фаворита предстоящего турнира.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Колорадо» – 11 первых мест;

2. «Эдмонтон» – 4;

3. «Тампа-Бэй» – 3;

4. «Миннесота» – 2;

5-8. «Вегас» – 1;

5-8. «Даллас» – 1;

5-8. «Баффало» – 1;

5-8. «Каролина» – 1.

Отметим, что «Колорадо» может стать первым с 2013 года обладателем трофея Президента за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, выигравшим Кубок Стэнли.

