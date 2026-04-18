«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN. «Эдмонтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Баффало» делит 5-е место
ESPN назвал главных претендентов на Кубок Стэнли. 24 журналиста проголосовали за фаворита предстоящего турнира.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Колорадо» – 11 первых мест;
2. «Эдмонтон» – 4;
3. «Тампа-Бэй» – 3;
4. «Миннесота» – 2;
5-8. «Вегас» – 1;
5-8. «Даллас» – 1;
5-8. «Баффало» – 1;
5-8. «Каролина» – 1.
Отметим, что «Колорадо» может стать первым с 2013 года обладателем трофея Президента за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, выигравшим Кубок Стэнли.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вопрос этого ПО для болельщиков Лавин: "Каким образом ОПЯТЬ мы умудримся проиграть Далласу" ? ))
Это всё конечно смешно, но надо с этим заканчивать. Харош.
Ещё и оборона и вратари не надёжные.