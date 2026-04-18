  • «Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN. «Эдмонтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Баффало» делит 5-е место
«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN. «Эдмонтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Баффало» делит 5-е место

«Колорадо» – фаворит Кубка Стэнли по версии ESPN.

ESPN назвал главных претендентов на Кубок Стэнли. 24 журналиста проголосовали за фаворита предстоящего турнира.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Колорадо» – 11 первых мест;

2. «Эдмонтон» – 4;

3. «Тампа-Бэй» – 3;

4. «Миннесота» – 2;

5-8. «Вегас» – 1;

5-8. «Даллас» – 1;

5-8. «Баффало» – 1;

5-8. «Каролина» – 1.

Отметим, что «Колорадо» может стать первым с 2013 года обладателем трофея Президента за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, выигравшим Кубок Стэнли.

И напомню Даллас 3раза подряд выбивает в ПО Колорадо.
Ответ MMg2026
И напомню Даллас 3раза подряд выбивает в ПО Колорадо.
Мы знаем, мы знаем 😒

Вопрос этого ПО для болельщиков Лавин: "Каким образом ОПЯТЬ мы умудримся проиграть Далласу" ? ))

Это всё конечно смешно, но надо с этим заканчивать. Харош.
Ответ MMg2026
И напомню Даллас 3раза подряд выбивает в ПО Колорадо.
"Даллас" два года кряду без вариантов отлетает от "Эдмонтона" в полуфинале, но сказки про глубину и мощь состава "Старз" с каждым годом звучат всё громче. А "Ойлерз" всё время слабы, все в проблемах и без шансов пройти первый круг))
Не удивлюсь если Колорадо, Эдмонтон и Тампа вылетят в первом-втором раунде ))
Ответ paha
Не удивлюсь если Колорадо, Эдмонтон и Тампа вылетят в первом-втором раунде ))
Во втором легко, но первый все должны проходить
Как тут прогнозировать, если неизвестно будет играть Драйзайтль или нет. Это две совершенно разные команды. Если будет и в форме, то странно не поставить на первое место Эдмонтон. Ребята наверное не просто так два года подряд в финал выходили. Состав тот же, почему они должны быть слабее? А на востоке конкурента явного нет.
Ответ melkar
Как тут прогнозировать, если неизвестно будет играть Драйзайтль или нет. Это две совершенно разные команды. Если будет и в форме, то странно не поставить на первое место Эдмонтон. Ребята наверное не просто так два года подряд в финал выходили. Состав тот же, почему они должны быть слабее? А на востоке конкурента явного нет.
Эдмонтон даже с Драйзайтлем болтался в середине, как и в концовке уже без него. Они явно сдали по сравнению с двумя прошлыми сезонами. Так что финал конфы их потолок.
Ответ melkar
Как тут прогнозировать, если неизвестно будет играть Драйзайтль или нет. Это две совершенно разные команды. Если будет и в форме, то странно не поставить на первое место Эдмонтон. Ребята наверное не просто так два года подряд в финал выходили. Состав тот же, почему они должны быть слабее? А на востоке конкурента явного нет.
Эдмонтона не хватает таких игроков,как Кейн и Пэрри в этом сезоне....
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
Эдмонтон второй, смешно.
Команда дважды в финале играла, что смешного?
Ответ Николай Дементьев_1116466353
Команда дважды в финале играла, что смешного?
Вот тогда они не смогли выиграть кубок, скоро у них окно закроется, Драйзы, Маки не молодеют.
Ещё и оборона и вратари не надёжные.
Баффало возьмёт.
