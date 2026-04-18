  • Ротенберг поздравил Каменского с 60-летием: «В детстве я восхищался его игрой. Мы много общаемся – советы, взгляд и опыт Валерия Викторовича очень важны. Крепкого здоровья и яркой жизни»
Ротенберг поздравил Каменского с 60-летием: «В детстве я восхищался его игрой. Мы много общаемся – советы, взгляд и опыт Валерия Викторовича очень важны. Крепкого здоровья и яркой жизни»

Ротенберг поздравил Каменского с 60-летием: в детстве я восхищался его игрой.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил Валерия Каменского с 60-летием.

Экс-хоккеист ЦСКА и «Колорадо» занимает должность вице-президента КХЛ по развитию.

«Сегодня 60 лет исполняется Валерию Каменскому – выдающемуся хоккеисту, олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира, обладателю Кубка Стэнли, члену Тройного золотого клуба и человеку, который навсегда вписал свое имя в историю нашего хоккея.

Для меня Валерий Викторович – один из тех игроков, чьей игрой я по-настоящему восхищался в детстве. В нем было все, за что мы любим хоккей: скорость, легкость катания, потрясающая техника, игровое мышление, хладнокровие и умение действовать нестандартно. Не случайно его игру помнят и ценят до сих пор. Такие мастера становятся ориентиром для поколений.

Особенно ценно, что и сегодня Валерий Викторович остается вовлечен в развитие нашего хоккея. Мы много общаемся, и его советы, его взгляд, его опыт всегда очень важны. Когда рядом такие люди, у которых за плечами великий путь и понимание игры, это всегда помогает двигаться вперед.

Валерий Викторович, с юбилеем! Крепкого здоровья, энергии, счастья, семейного благополучия и еще многих лет активной, яркой жизни рядом с любимым хоккеем. Спасибо за все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашего любимого вида спорта!» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
И это говорит 45 летний ребёнок.
Ответ Самолётные ноги Йозе Марины
И это говорит 45 летний ребёнок.
"Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр и правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий». (с)😂
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
"Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр и правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий». (с)😂
Мальчуган Ромчик.)
Какой же он кретин
Любому нормальному человеку, имею ввиду Ротенберга, даже бы в голову не пришло надеть такое джерси. Но у Ротенбергов другой генетический код. Согласно модным выражениям.
Ответ Melnikov1968
Любому нормальному человеку, имею ввиду Ротенберга, даже бы в голову не пришло надеть такое джерси. Но у Ротенбергов другой генетический код. Согласно модным выражениям.
И такой шлем
За какой клуб играла «Легенда хоккея» ???
Ответ NNM
За какой клуб играла «Легенда хоккея» ???
За Бостон же, вы чё?!!!😀
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И Ротенберг в этом случае совсем не кукушка
Да мне похрен на Роро...
Я просто хочу сказать как бысто летит время.
Каменскому уже 60......Кажется вот недавно
смотрел как он феерил в нхл....
Ответ Олег
Да мне похрен на Роро... Я просто хочу сказать как бысто летит время. Каменскому уже 60......Кажется вот недавно смотрел как он феерил в нхл....
Самуэльсон поздравил?
https://vkvideo.ru/video-51805052_164930629
Ответ Direct free kick
Самуэльсон поздравил? https://vkvideo.ru/video-51805052_164930629
Да хрен на Самуэльсона 😁.....Валерки 60💥💥💥.А так да были времена 👍
Почему поздравление опубликовано в телеграме, а не в максоне?
А нет ли фальсификации истории на фото?🤔
Материалы по теме
Ротенберг, экс-боец UFC Олейник и бывший гребец Федоровцев сдали кровь в рамках акции ко Дню донора: «Призываю всех присоединяться – это возможность спасти человеческую жизнь»
17 апреля, 10:08Фото
Каменский о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Он любит хоккей. Будет интересно посмотреть на его работу»
16 апреля, 21:12
Ротенберг о получении награды «Отличник физической культуры и спорта»: «Как подчеркивал Путин, спорт – один из ключевых путей достижения национальных целей развития»
15 апреля, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
8 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
14 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
35 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
54 минуты назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
20 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем