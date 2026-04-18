Ротенберг поздравил Каменского с 60-летием: «В детстве я восхищался его игрой. Мы много общаемся – советы, взгляд и опыт Валерия Викторовича очень важны. Крепкого здоровья и яркой жизни»

Ротенберг поздравил Каменского с 60-летием: в детстве я восхищался его игрой.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил Валерия Каменского с 60-летием.

Экс-хоккеист ЦСКА и «Колорадо» занимает должность вице-президента КХЛ по развитию.

«Сегодня 60 лет исполняется Валерию Каменскому – выдающемуся хоккеисту, олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира, обладателю Кубка Стэнли, члену Тройного золотого клуба и человеку, который навсегда вписал свое имя в историю нашего хоккея.

Для меня Валерий Викторович – один из тех игроков, чьей игрой я по-настоящему восхищался в детстве. В нем было все, за что мы любим хоккей: скорость, легкость катания, потрясающая техника, игровое мышление, хладнокровие и умение действовать нестандартно. Не случайно его игру помнят и ценят до сих пор. Такие мастера становятся ориентиром для поколений.

Особенно ценно, что и сегодня Валерий Викторович остается вовлечен в развитие нашего хоккея. Мы много общаемся, и его советы, его взгляд, его опыт всегда очень важны. Когда рядом такие люди, у которых за плечами великий путь и понимание игры, это всегда помогает двигаться вперед.

Валерий Викторович, с юбилеем! Крепкого здоровья, энергии, счастья, семейного благополучия и еще многих лет активной, яркой жизни рядом с любимым хоккеем. Спасибо за все, что Вы сделали и продолжаете делать для нашего любимого вида спорта!» – написал Ротенберг.

