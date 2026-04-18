«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Ак Барсом»: «Впереди земли дракона – родина крылатых барсов. Там ждет новое испытание»
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Ак Барсом» в полуфинале Кубке Гагарина. Во втором раунде магнитогорский клуб победил «Торпедо» (4-1).
«Дремучие леса Двуречья сурово встретили отряд Братства. Светлый маг призвал жар родной руды, и путь прояснился.
Тогда повелитель Двуречья оживил заколдованный лес, но мастерство, веками закаленное в недрах Магнитной горы, оказалось сильнее его чар. Тьма отступила, Братство двинулось дальше.
Впереди земли дракона – родина крылатых барсов. Там ждет новое испытание», – говорится в ролике, опубликованном в соцсетях команды.
Первый матч с «Ак Барсом» пройдет в Магнитогорске 25 апреля.
