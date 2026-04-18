  • «Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Ак Барсом»: «Впереди земли дракона – родина крылатых барсов. Там ждет новое испытание»
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Ак Барсом» в полуфинале Кубке Гагарина. Во втором раунде магнитогорский клуб победил «Торпедо» (4-1).

«Дремучие леса Двуречья сурово встретили отряд Братства. Светлый маг призвал жар родной руды, и путь прояснился.

Тогда повелитель Двуречья оживил заколдованный лес, но мастерство, веками закаленное в недрах Магнитной горы, оказалось сильнее его чар. Тьма отступила, Братство двинулось дальше.

Впереди земли дракона – родина крылатых барсов. Там ждет новое испытание», – говорится в ролике, опубликованном в соцсетях команды.

Первый матч с «Ак Барсом» пройдет в Магнитогорске 25 апреля.

«Магнитка» в стиле «Властелина колец» анонсировала старт плей-офф: «Светлый маг собрал дружину из лучших, чтобы вернуть заветный кубок. Надели они обереги из родной руды и разучили хитроумные схемы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
15 комментариев
Властелин колец, как все знают - это трилогия, значит часть с барсами финальная)
Тут вообще про хоббитов должно быть, а не властелина колец.)
Да и экранизация хоббита тоже трилогия)
Очень мне Магнитка не понравилас с Торпедо! Есть плохие предчувствия перед серией с Барсами!!
Как правило подобные пафосные видосы и обращения хорошо мотивируют команду соперника! Снимайте побольше😁
Магнитка с начала плей-офф все стилизовала в подобном ключе: от медийки до фотографий игроков.
Так там вроде ничего обидного для соперников нет, чтоб мотивацию провоцировать дополнительную. Да и полуфинал уже на дворе.
