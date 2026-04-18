«Сибирь» заплатит Абрамову около 70 млн рублей за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)
Стала известна зарплата форварда «Сибири» Михаила Абрамова по новому контракту. Ранее клуб объявил о продлении соглашения на два года.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Абрамов будет получать около 35 млн рублей за сезон.
25-летний нападающий перешел в «Сибирь» из «Торпедо» по ходу сезона-2025/26. В 32 матчах за новый клуб он набрал 16 (8+8) очков при полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
для лидера следующего сезона вполне себе,хорошая новость)
А с Антоном Косолаповым, тишина?
Думаю хороший выбор с его стороны, от добра добра не ищут., Люзенков из него сделает "мастера".В Сибири будет в лидерах по игровому времени, а там и голы пойдут.Пример Коротков ушел в Металлург, таже роль "бегунок" , бегает быстро голов ноль.
