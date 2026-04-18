«Сибирь» заплатит Абрамову около 70 млн рублей за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Абрамов заработает около 70 млн рублей в «Сибири» за 2 года.

Стала известна зарплата форварда «Сибири » Михаила Абрамова по новому контракту. Ранее клуб объявил о продлении соглашения на два года.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Абрамов будет получать около 35 млн рублей за сезон.

25-летний нападающий перешел в «Сибирь» из «Торпедо» по ходу сезона-2025/26. В 32 матчах за новый клуб он набрал 16 (8+8) очков при полезности «0».

