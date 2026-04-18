  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Боричев из «Локомотива» и Рыбкин из «Торпедо» – лучшие европейские вратари на драфте НХЛ-2026. Маккенна и Стенберг возглавили рейтинги полевых игроков
5

Боричев из «Локомотива» и Рыбкин из «Торпедо» – лучшие европейские вратари на драфте НХЛ-2026. Маккенна и Стенберг возглавили рейтинги полевых игроков

Центральное скаутское агентство НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выходящих на драфт-2026.

Первое место среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял форвард Гэвин Маккенна. В тройку также попали два защитника: Чейз Рид и Карсон Карелс. Десятая позиция у Ильи Морозова из университета Майами.

Тройка лучших полевых, играющих в Европе, выглядит так: нападающий Ивар Стенберг, защитник Альбертс Смитс и форвард Оливер Суванто. Лучший из россиян – Глеб Пугачев («Торпедо»), девятое место.

Вратари из России заняли верхние строчки в рейтинге европейских вратарей: Дмитрий Боричев из системы «Локомотива» – первый, Егор Рыбкин из «Торпедо» – второй. Четвертое место у голкипера «Авангарда» Дмитрия Ивченко.

Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Стенберг – 2-й, Мэлотра – 3-й, Клепов – 15-й, Морозов – 17-й, Щербаков – 28-й

Когда Овечкин завершит карьеру?16057 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoЛокомотив
logoАвангард
Ивар Стенберг
logoГэвин Маккенна
рейтинги
Карсон Карелс
logoНХЛ
logoГлеб Пугачев
logoТорпедо
logoАльбертс Смитс
Оливер Суванто
Чейз Рид
Драфт НХЛ
logoМХЛ
logoКХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Торпедо хорошо вертикаль выстроена: школа -- Чайка(МХЛ) -- ТорпедоГорький(ВХЛ) -- Торпедо (КХЛ). На юношеском/молодёжном уровне одни из лучших, правда когда речь заходит о высших достижениях, то там уже деньги играют основную роль. Но всё равно Торпедо(особенно в этом сезоне) держит марку. Сейчас ещё новый дворец откроют и возможно, и в КХЛ на другие роли выйдут.
Ответ Петрович
открытие новой арены не даст никакого буста в плове , если команду не усилят игроками уровня финала конференции. а чтобы привезти таких игроков, нужно сильно раздувать зарплатный фонд.
Ответ Restart Serdobsk
"буста в плове" - что это?) Вы ужин готовите? Новая арена - это увеличение зрителей, интереса со стороны спонсоров (надеюсь). Да и игроков, при прочих равных, будет легче привлечь.
Боричев понятно, а Рыбкин то за какие заслуги??? У Рыбкина всего-то 11 матчей за сезон. А 2 метра роста отнюдь не гарантия будущей успешной карьеры. У Ивченко из Омска гораздо более высокий потенциал.
И как сильно упал за сезон рейтинг Селиванова из московского Динамо. А он считался лучшим из россиян...
Ответ progexpNN
Насколько помню, то Селиванов по возрасту на этот драфт не подходит
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
В 2 раундах плей-офф КХЛ-2026 сыграно 58 матчей – антирекорд при сериях до 4 побед. Впервые с 2017 года не было ни одной 7-й игры
18 апреля, 03:10
16 апреля, 21:25
Канцеров – 16-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии The Athletic. Миса – 1-й, Мартон – 2-й, Коул Хатсон – 8-й, Илья Протас – 15-й, Жаровский – 17-й, Симашев – 21-й, Рябкин – 97-й
14 апреля, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
8 минут назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
14 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
35 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
54 минуты назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
20 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем