Боричев из «Локомотива» и Рыбкин из «Торпедо» – лучшие европейские вратари на драфте НХЛ-2026. Маккенна и Стенберг возглавили рейтинги полевых игроков

Боричев и Рыбкин – лучшие европейские вратари на драфте НХЛ-2026.

Центральное скаутское агентство НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов, выходящих на драфт-2026.

Первое место среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке, занял форвард Гэвин Маккенна . В тройку также попали два защитника: Чейз Рид и Карсон Карелс. Десятая позиция у Ильи Морозова из университета Майами.

Тройка лучших полевых, играющих в Европе, выглядит так: нападающий Ивар Стенберг , защитник Альбертс Смитс и форвард Оливер Суванто. Лучший из россиян – Глеб Пугачев («Торпедо»), девятое место.

Вратари из России заняли верхние строчки в рейтинге европейских вратарей: Дмитрий Боричев из системы «Локомотива» – первый, Егор Рыбкин из «Торпедо» – второй. Четвертое место у голкипера «Авангарда» Дмитрия Ивченко.

Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Стенберг – 2-й, Мэлотра – 3-й, Клепов – 15-й, Морозов – 17-й, Щербаков – 28-й