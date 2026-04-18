Макмайкл о новом контракте с «Вашингтоном»: «Скоро мы все уладим, я уверен. По ходу сезона были переговоры»
25-летний нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл уверен, что в ближайшее время договорится с клубом о новом контракте.
«В течение сезона у нас были переговоры. Затем, когда дело дошло до борьбы за плей-офф, мы решили сосредоточиться на этом. Так что я уверен, что мы скоро все уладим», – сказал Макмайкл.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 46 (14+32) очков в 78 матчах при полезности «плюс 9» и 16:54 в среднем на льду.
Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой 2,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Игрок может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Он никакой.
Больше 4 за сезон никак ему нельзя давать, но дадут 5.5-6 думаю 🤦🏻♂️
Насыпят много ему чувствую ))
