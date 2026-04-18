  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Макмайкл о новом контракте с «Вашингтоном»: «Скоро мы все уладим, я уверен. По ходу сезона были переговоры»
5

Макмайкл о новом контракте с «Вашингтоном»: «Скоро мы все уладим, я уверен. По ходу сезона были переговоры»

25-летний нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл уверен, что в ближайшее время договорится с клубом о новом контракте.

«В течение сезона у нас были переговоры. Затем, когда дело дошло до борьбы за плей-офф, мы решили сосредоточиться на этом. Так что я уверен, что мы скоро все уладим», – сказал Макмайкл.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 46 (14+32) очков в 78 матчах при полезности «плюс 9» и 16:54 в среднем на льду.

Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой 2,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Игрок может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

«Вашингтон» хочет продлить контракт с Лильегреном. Защитник провел 4 игры за клуб после обмена из «Сан-Хосе»

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoВашингтон
logoНХЛ
logoКоннор Макмайкл
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Больше 4 за сезон никак ему нельзя давать, но дадут 5.5-6 думаю 🤦🏻‍♂️
Насыпят много ему чувствую ))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
