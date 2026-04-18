Кубок республики Башкортостан пройдет с 17 по 20 августа в Уфе. В 2025 году предсезонный турнир не проводили

Кубок республики Башкортостан пройдет с 17 по 20 августа в Уфе.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что Кубок республики Башкортостан пройдет с 17 по 20 августа в Уфе. Прошлым летом турнир не проводили.

«Предсезонный турнир по хоккею возвращается в Уфу! Участники уточняются. Вроде позвали «Салават Юлаев » и еще три команды», – сказано в сообщении.

Уфимский клуб завершил текущий сезон, уступив «Локомотиву» (0-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

Гендиректор «Салавата» об отмене Кубка Башкортостана: «Мы не учли, что календарь сдвинулся на месяц. Команды отказались. Наша ошибка»