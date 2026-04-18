Матчи «Монреаля» с «Торонто» – лучшее противостояние в НХЛ по мнению игроков лиги, им отдали 43,5% голосов. У «Монреаля» с «Бостоном» 17,7%, у «Питтсбурга» с «Филадельфией» – 9,3%

Матчи «Монреаля» с «Торонто» – лучшее противостояние в НХЛ.

Действующие игроки НХЛ назвали лучшее противостояние в лиге. 345 человек выбрали по одной паре команд.

43,5% голосов получили матчи между «Монреалем » и «Торонто », второе место у игр «Канадиенс» с «Бостоном » – 17,7%.

В пятерку также попали «Филадельфия » – «Питтсбург » (9,3%), «Тампа-Бэй » – «Флорида » (8,7%) и «Рейнджерс » – «Айлендерс » (5,5%).

Кучеров захотел третий кубок, «Колорадо» сильно против. Большой рейтинг силы перед плей-офф НХЛ