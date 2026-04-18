  Матчи «Монреаля» с «Торонто» – лучшее противостояние в НХЛ по мнению игроков лиги, им отдали 43,5% голосов. У «Монреаля» с «Бостоном» 17,7%, у «Питтсбурга» с «Филадельфией» – 9,3%
Матчи «Монреаля» с «Торонто» – лучшее противостояние в НХЛ по мнению игроков лиги, им отдали 43,5% голосов. У «Монреаля» с «Бостоном» 17,7%, у «Питтсбурга» с «Филадельфией» – 9,3%

Действующие игроки НХЛ назвали лучшее противостояние в лиге. 345 человек выбрали по одной паре команд.

43,5% голосов получили матчи между «Монреалем» и «Торонто», второе место у игр «Канадиенс» с «Бостоном» – 17,7%.

В пятерку также попали «Филадельфия» – «Питтсбург» (9,3%), «Тампа-Бэй» – «Флорида» (8,7%) и «Рейнджерс» – «Айлендерс» (5,5%).

Когда Овечкин завершит карьеру?16055 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ
Из России трудно прочувствовать принципиальность всех перечисленных противостояний. Обычные матчи, которые редко вызывают повышенный интерес. За 35 лет было всего 2 реальных противостояния Детройт- Колорадо и Вашингтон - Питтсбург. Лютые зарубы из 6-7 матчей, в которых многократно определялся будущий чемпион. А что можно вспомнить из истории противостояний Айлендерс - Рейнджерс или Питтсбург - Филадельфия? Дыр-дыр серию ПП - ФФ в 2012 г.?
Питтсбург-Вашингтон самое лучшее противостояние в нхл в 21 веке, даже сейчас !
Ответ Алексей Райский_1117028829
Питтсбург-Вашингтон самое лучшее противостояние в нхл в 21 веке, даже сейчас !
Вот это наверное единственное в чем я с тобой согласен.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Питтсбург-Вашингтон самое лучшее противостояние в нхл в 21 веке, даже сейчас !
Это скорее противостояние Овечкин- Кросби.
Маккиннон забил больше всех голов в пустые ворота в регулярке НХЛ – 8. У Овечкина, Кучерова и Хэйгла по 7 таких шайб, у Капризова и Макдэвида – по 6
«Эдмонтон» занял 1-е место по реализации большинства в регулярке НХЛ (30,6%). «Даллас» и «Миннесота» вошли в топ-3, «Колорадо» – 27-й, «Филадельфия» – последняя (15,7%)
Шестеркин – 2-й среди вратарей НХЛ с лучшим владением клюшкой по мнению игроков лиги. Биннингтон занял 1-е место
