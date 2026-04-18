Торнтон поздравил Селебрини с рекордом «Сан-Хосе» по очкам за регулярку: «Обожаю смотреть на твою игру. Жду, когда ты будешь бить уже собственные рекорды»
Торнтон поздравил Селебрини с рекордом «Сан-Хосе» по очкам за регулярку.
Бывший форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поздравил Макклина Селебрини с новым клубным рекордом по очкам за регулярный чемпионат НХЛ.
19-летний нападающий набрал 115 (45+70) баллов за 82 игры и превзошел достижение Торнтона – 114 (22+92) очков в 82 матчах сезона-2006/07.
«Мак, ты знаешь, что я чувствую к тебе и твоей игре – просто обожаю смотреть на нее. Поздравляю. Торнтоны тебя любят и с нетерпением ждут, когда ты будешь бить уже собственные рекорды», – сказал Торнтон.
Отметим, что Селебрини жил у Торнтона во время своего первого сезона в НХЛ.
Селебрини забил 45 голов за регулярку – второй показатель в истории «Сан-Хосе». Рекорд у Чичу – 56 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
