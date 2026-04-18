  • «Салават» хочет подписать контракт с Хайруллиным. У форварда СКА 52 очка в 72 матчах сезона (Артур Хайруллин)
«Салават» хочет подписать контракт с Хайруллиным. У форварда СКА 52 очка в 72 матчах сезона (Артур Хайруллин)

«Салават Юлаев» хочет подписать контракт с Хайруллиным из СКА.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев» заинтересован в подписании контракта с Маратом Хайруллиным.

Срок действующего соглашения 29-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В активе Хайруллина 72 матча и 52 (19+33) очка в текущем сезоне FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

Ранее стало известно, что на игрока претендуют ЦСКА, «Ак Барс», «Шанхай» и «Локомотив». Также новый договор игроку предложил СКА.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
32 комментария
Защитники нужна, да покрупнее. Алексеева бы вернуть.
Ответ artist777
да в целом и защита и нападение нуждаются в усилении, я думаю пассажиров типа Бутузова, Хахлачева и др. не оставят
Ответ Ренат Валиев
Хохрякова забыл
Марат, пожалуй, главный лот среди российских нападающих этим летом.

А нужен ли он в Уфе? Подписав одного Хайруллина, мы спускаем Сучкова в третье звено...

Броссо - легионер - Ремпал
Жаровский - Кузя - Хайруллин
Кузнецов - Фаизов - Сучков
Горшков - Ефремов - Алалыкин

Но в целом новость об интересе радует...
Ответ hemsky
А кто сказал, что Броссо сильнее Сучкова?
Ответ ramzk
Легионерское звено по традиции должно быть, видимо.
Классный игрок, получить такого будет хорошо для команды
Совсем с ума сошли что ли, зачем нам Хайруллин? У нас же Пименов есть!
Ответ Не там гулял
и Панин есть .
«Имею желание,но не имею такой возможности…»🤔
Насчёт Кузи, очень не стабилен, человек - настроение, в регулярно ещё более менее потянет, но в плей офф не факт, да сверкнул в матче с авто, но и сложился от простого силового...
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Ну зато больше шансов будет, чтобы проявить своё мастерство сыночке-корзиночке
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Как?! А Джуниор?! А сам Игорь?!
кузя и назад отказывается не любитель,он тоже не нужен со своими понтами
Ответ Владимир Гильмутдинов_1116716362
У Кузи один из самых низких контрактов... учитывая его КПД при прочих равных его нужно продлевать...если заломит увеличение ЗП, то тогда стоит поразмыслить...
Смешно будет потом читать клоунов, которые будут рассказывать, что у СКА до сих пор самый большой бюджет во вселенной.
Если получится, круто будет. Еще бы Воробья забрать. А с кем поставить, Козлов разберется.
