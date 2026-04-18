«Салават» хочет подписать контракт с Хайруллиным. У форварда СКА 52 очка в 72 матчах сезона (Артур Хайруллин)

«Салават Юлаев» хочет подписать контракт с Хайруллиным из СКА.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев» заинтересован в подписании контракта с Маратом Хайруллиным.
Срок действующего соглашения 29-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В активе Хайруллина 72 матча и 52 (19+33) очка в текущем сезоне FONBET КХЛ с учетом плей-офф.
Ранее стало известно, что на игрока претендуют ЦСКА, «Ак Барс», «Шанхай» и «Локомотив». Также новый договор игроку предложил СКА.
Хайруллин, Филлипс и Воробьев покинут СКА, Грималди останется («Матч ТВ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
А нужен ли он в Уфе? Подписав одного Хайруллина, мы спускаем Сучкова в третье звено...
Броссо - легионер - Ремпал
Жаровский - Кузя - Хайруллин
Кузнецов - Фаизов - Сучков
Горшков - Ефремов - Алалыкин
Но в целом новость об интересе радует...