«Салават» хочет подписать контракт с Хайруллиным. У форварда СКА 52 очка в 72 матчах сезона (Артур Хайруллин)

«Салават Юлаев» хочет подписать контракт с Хайруллиным из СКА.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Салават Юлаев » заинтересован в подписании контракта с Маратом Хайруллиным .

Срок действующего соглашения 29-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В активе Хайруллина 72 матча и 52 (19+33) очка в текущем сезоне FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

Ранее стало известно , что на игрока претендуют ЦСКА, «Ак Барс», «Шанхай» и «Локомотив». Также новый договор игроку предложил СКА.

