Ротенберг поздравил «Динамо» со 103-летием: «Динамо» всегда было про смысл – воспитание личности, честь и служение Отечеству. На таких ценностях строятся настоящие победы»

Ротенберг поздравил «Динамо» со 103-летием.

Член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг поздравил бело-голубых со 103-летием.

«18 апреля 1923 года началась большая динамовская история, которая стала неотъемлемой частью спортивной славы нашей страны. За 103 года динамовцы вписали в летопись отечественного спорта множество ярких побед, подарив стране великие имена!

Особое уважение вызывает то, что «Динамо» всегда было не только про результат, но и про смысл: про воспитание личности, преемственность поколений, ответственность, честь и служение Отечеству. Именно на таких ценностях строятся настоящие победы – и в спорте, и в жизни.

С динамовской системой связаны выдающиеся достижения отечественного спорта: более 700 динамовцев поднимались на олимпийский пьедестал, более 1200 спортсменов становились победителями чемпионатов мира и Европы. Это огромный масштаб и наследие, которое говорит само за себя.

Но сила «Динамо» – не только в медалях и трофеях. Она в людях, в сохранении традиций, в уважении к своей истории и высоких стандартах. Именно поэтому динамовское движение и сегодня остается мощной объединяющей силой – от спорта высших достижений до детско-юношеского и массового спорта по всей стране.

Отдельно хочу поздравить футбольное «Динамо» – клуб с великой историей, славными традициями и преданными болельщиками. Бело-голубые были и остаются важнейшей частью большой динамовской семьи.

Желаю всему динамовскому движению новых побед, сильных команд, талантливой молодежи, здоровья ветеранам и еще многих ярких страниц в истории.

С днем рождения, «Динамо»!» – сказано в сообщении Ротенберга.

