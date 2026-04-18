49

Ротенберг поздравил «Динамо» со 103-летием: «Динамо» всегда было про смысл – воспитание личности, честь и служение Отечеству. На таких ценностях строятся настоящие победы»

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил бело-голубых со 103-летием.

«18 апреля 1923 года началась большая динамовская история, которая стала неотъемлемой частью спортивной славы нашей страны. За 103 года динамовцы вписали в летопись отечественного спорта множество ярких побед, подарив стране великие имена!

Особое уважение вызывает то, что «Динамо» всегда было не только про результат, но и про смысл: про воспитание личности, преемственность поколений, ответственность, честь и служение Отечеству. Именно на таких ценностях строятся настоящие победы – и в спорте, и в жизни.

С динамовской системой связаны выдающиеся достижения отечественного спорта: более 700 динамовцев поднимались на олимпийский пьедестал, более 1200 спортсменов становились победителями чемпионатов мира и Европы. Это огромный масштаб и наследие, которое говорит само за себя.

Но сила «Динамо» – не только в медалях и трофеях. Она в людях, в сохранении традиций, в уважении к своей истории и высоких стандартах. Именно поэтому динамовское движение и сегодня остается мощной объединяющей силой – от спорта высших достижений до детско-юношеского и массового спорта по всей стране.

Отдельно хочу поздравить футбольное «Динамо» – клуб с великой историей, славными традициями и преданными болельщиками. Бело-голубые были и остаются важнейшей частью большой динамовской семьи.

Желаю всему динамовскому движению новых побед, сильных команд, талантливой молодежи, здоровья ветеранам и еще многих ярких страниц в истории.

С днем рождения, «Динамо»!» – сказано в сообщении Ротенберга.

Ротенберг о взаимодействии с Илоном Маском в вопросе развития спорта: «Все возможно»

Когда Овечкин завершит карьеру?15482 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
"воспитание личности, честь и служение Отечеству"

напомню, что главные воспитанники Динамо в этом веке - Кокорин и Смолов)
Ответ Анатолий Дмитриевич
Эти два талантливых игрока - как путеводный маяк для великого клуба. В жизни «Динамо» случаются и горькие поражения, но никогда не остановится счетчик, отмеряющий их достижения.
Ответ Goldstream
В Петровском Парке есть маяк...
Куда же без этого поздравления?!
Без этого поздравления про день рождения "Динамо" никто бы и не вспомнил!
Ответ Joker2104
Роман, отдохнуть тебе надо))).
Ответ Joker2104
Свадебный генерал. Ни дня без поздравлений со знаменательной датой.
Номенклатурщика видно сразу, по паре фраз!
Всё, за что берётся РоРо, превращается в фарс. Даже простое поздравление. Это талант)))
Роман Борисыч - чемпион мира по поздравлениям, это надо признать. Жаль нет федерации поздравлений России, он был там легендой.
Ответ Джиза
орден йозе марине за поздравления! адамчик и рамзанчик подождут)))
Давно напрашивается только один вопрос: почему до сих пор нет отдельной рубрики (возможно, даже в шапке сайта) "Обзор соцсетей Ротенберга", судя по количеству цитируемых постов?
Ну прям сводка из его канала: что сказал, кого поздравил, с кем встретился...

Никого так часто не "репостят", как величайшего тренера .
Ответ UberUp
Верните Зарему Равильевну, ироды!!!
«Чистые руки, горячее сердце, холодная голова» . Что же не упомянул инициатора создания "Динамо" Дзержинского.
Ответ Evincive
При Феликсе, Йозе уже лес бы валил, в солнечном Магадане...
Это в лучшем случае
Надо ж такую ересь нести!!
поздравляю Динамо
103 года это все-таки не третья годовщина столетия
Спасибо спортсу, что мы знаем все о том, что сказал Ротенберг. Даешь, публиковать то, что думает!?
