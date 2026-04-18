Маккиннон забил больше всех голов в пустые ворота в регулярке НХЛ – 8. У Овечкина, Кучерова и Хэйгла по 7 таких шайб, у Капризова и Макдэвида – по 6
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил больше всех шайб в пустые ворота в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 8 таких голов.
Второе место разделили Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Брэндон Хэйгл («Тампа-Бэй») – по 7 шайб.
По шесть голов в пустые ворота забили Кирилл Капризов («Миннесота»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Алексей Протас («Вашингтон») и Доусон Мерсер («Нью-Джерси»).
Отметим, что у Коула Кофилда из «Монреаля», отставшего на две шайбы от Маккиннона (53 против 51) в гонке снайперов НХЛ, нет голов в пустые ворота.
У Маккиннона больше всех потерь в регулярке НХЛ – 165. Селебрини – 2-й, Макдэвид – 3-й, Джек Хьюз – 6-й, Кучеров – 8-й
Когда Овечкин завершит карьеру?16056 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Лучше бы он в финале олимпиады в пустой угол ворот попал)
А есть ли статистика по количеству попыток попасть и количеству попаданий по пустым воротам
