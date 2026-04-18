«Сибирь» продлила контракт с Абрамовым на 2 года. Форвард набрал 16 очков в 32 играх после обмена из «Торпедо»
«Сибирь» объявила о продлении контракта с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым на два года.
«Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона-2025/26 в результате обмена с «Торпедо». Провел за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков.
Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка», – сказано в сообщении клуба.
Когда Овечкин завершит карьеру?15943 голоса
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая новость. Пришёлся у нас ко двору. Узнать бы, на какую примерно сумму он контракт подписал.
Самое главное на Абрамове и Косолапове ХК Сибирь, не закончится, сумели же их найти, спасибо Крутохвостому(сумел найти ти деньги).А тренер Люзенков сделает из них профи.
жалко что Косолапов уходит.
куда? откуда инфа?
Шева
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем