«Сибирь» продлила контракт с Абрамовым на 2 года. Форвард набрал 16 очков в 32 играх после обмена из «Торпедо»

«Сибирь » объявила о продлении контракта с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым на два года.

«Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона-2025/26 в результате обмена с «Торпедо». Провел за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков.

Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка», – сказано в сообщении клуба.

